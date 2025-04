L'últim de Vodafone callarà moltes boques: li caurà una pluja de milions

Vodafone ha sorprès el sector amb un moviment estratègic que podria marcar un abans i un després en la seva situació financera a Espanya. La companyia de telecomunicacions es prepara per rebre una gran quantitat de diners, concretament uns 1.900 milions d'euros. Serà gràcies a la reducció de la seva participació en dues de les seves empreses conjuntes de fibra òptica.

Aquesta operació econòmica no només ha cridat l'atenció dels experts en finances, sinó també dels propis clients de Vodafone, que es pregunten com els afectarà aquesta decisió i si portarà amb si millores en el servei o nous avantatges.

D'on surt aquests diners que rebrà Vodafone?

Vodafone forma part de dues empreses conjuntes (conegudes també com joint ventures) que s'encarreguen de desplegar i gestionar xarxes de fibra òptica. Aquestes aliances s'han creat amb grans actors del sector: una amb MasOrange i una altra amb Movistar.

Segons CaixaBank, el valor conjunt d'aquestes dues societats ronda els 8.700 milions d'euros. D'aquesta xifra, uns 7.000 milions corresponen a l'empresa amb MasOrange, mentre que 1.700 milions s'atribueixen a la societat compartida amb Movistar.

Actualment, Vodafone posseeix un 37% de participació en l'empresa conjunta amb Movistar. No obstant això, la seva intenció és reduir aquesta participació al 10%, la qual cosa li permetria ingressar al voltant de 460 milions d'euros.

D'altra banda, en la joint venture amb MasOrange, Vodafone compta amb un 30%, i també planeja rebaixar-lo fins al 10%. Aquesta operació li generaria un ingrés addicional de 1.400 milions d'euros.

En total, la suma ascendeix a gairebé 1.900 milions d'euros que Vodafone obtindria gràcies a aquestes operacions de desinversió. Es tracta, sens dubte, d'un important impuls econòmic que pot reforçar la posició de l'empresa en el mercat espanyol.

Què significa això per als clients de Vodafone?

Els clients de Vodafone es pregunten, amb raó, si aquest ingrés milionari portarà beneficis directes per a ells. La companyia no ha confirmat encara en què invertirà aquests diners, però tot indica que podria utilitzar-lo per millorar la seva xarxa, oferir tarifes més competitives o fins i tot llançar nous serveis digitals.

A més, en reduir la seva participació en les infraestructures de xarxa, Vodafone podrà centrar-se més en la seva activitat principal, bàsicament oferir serveis de qualitat als seus usuaris.

Amb aquesta operació, demostra la seva intenció de reforçar-se en un mercat cada vegada més competitiu. La injecció de diners pot representar una oportunitat per renovar la seva estratègia comercial i oferir més avantatges als seus clients. Ara, només queda esperar que la companyia confirmi els pròxims passos i com pensa reinvertir aquest capital.