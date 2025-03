Preu de la llum avui, divendres 21 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 21 de març de 2025, és de 10,75 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una baixada de X euros. Recordem que, en la jornada del 20 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 22,69 euros per MWh.

Una nova baixada, que es pot observar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del divendres, a diferència del que passava aquests últims dies, el preu del MWh no superarà els 40 euros. Però és que, en la franja més barata, el preu del MWh tornarà a acostar-se moltíssim als 0 euros.

Preu de la llum avui, divendres 21 de març de 2025, hora a hora

Una vegada més, hem de parlar de dues franges en què les tarifes es mantindran molt econòmiques. La primera d'elles la trobem a la tarda, sent poc aprofitable. Però la segona sí que es podrà aprofitar força, ja que es donarà a la tarda.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh costarà 0,74 euros, encara que de 12:00 a 13:00 ja baixarà fins als 0,65 euros per MWh. Entre les 13:00 i les 15:00, durant dues hores consecutives, trobem el preu més barat del dia: 0,18 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00 el MWh tornarà a tenir un preu de 0,65 euros.

11:00 - 12:00: 0,74 €/MWh

12:00 - 13:00: 0,65 €/MWh

13:00 - 15:00: 0,18 €/MWh

15:00 - 16:00: 0,65 €/MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Si et preocupen les hores cares, no hauràs de cuidar gaire el teu consum en la primera meitat del dia. Els preus més cars els trobem, per exemple, de 00:00 a 01:00, quan el MWh costarà 16,74 euros. També destaquen els 17 euros que costarà el MWh de 07:00 a 08:00.

19:00 - 20:00: 35 €/MWh

20:00 - 21:00: 40 €/MWh

21:00 - 22:00: 35,01 €/MWh

22:00 - 23:00: 29,42 €/MWh

A la tarda, de 19:00 a 20:00 el MWh passarà a costar 35 euros, encara que no serà el màxim del dia. El preu més alt del divendres el trobem de 20:00 a 21:00, quan el MWh costarà 40 euros. En la següent franja, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh serà de 35,01 euros.