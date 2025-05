Ni Vodafone ni Movistar: aquest operador tira els preus i mitja Espanya ja ha decidit

Hi ha un operador que ha decidit plantar cara als grans com Vodafone i Movistar. Parlem de Digi, una companyia que està revolucionant el mercat amb ofertes molt agressives. Però sobretot pensades per a aquells que volen estalviar sense renunciar a la qualitat.

La seva última proposta està donant molt de què parlar. Es tracta d'una tarifa que ofereix 300 Mb de fibra òptica i tres línies mòbils amb dades il·limitades per només 28 euros al mes. Una oferta tan ajustada en preu que ha fet que molts usuaris es replantegin seguir amb Vodafone o Movistar.

Aquesta nova tarifa, anomenada Ilimitodo, està pensada especialment per a famílies o grups que necessiten diversos mòbils i una connexió de fibra estable a casa. I el millor: tot per un preu que sembla imbatible. L'operador romanès no només competeix en preu, també en prestacions.

La velocitat i la quantitat de dades incloses fan que aquesta oferta destaqui entre les altres.

Movistar i Vodafone han de prendre nota

L'estratègia de Digi és clara: oferir molt per poc. Si un usuari contracta la fibra òptica amb Digi i afegeix tres línies mòbils il·limitades, el preu final es queda en aquests 28 euros mensuals. Un preu difícil d'igualar per part de Vodafone o Movistar, que solen tenir tarifes molt més elevades per a un paquet similar.

Això sí, hi ha un detall important. Per accedir a aquesta tarifa tan atractiva, és necessari comptar amb cobertura de la xarxa de fibra pròpia de Digi, coneguda com a xarxa Smart. Encara que aquesta infraestructura encara no està disponible a tot el país, ja cobreix moltes zones urbanes i continua expandint-se ràpidament.

En els llocs on la xarxa Smart està operativa, també ofereix la seva tarifa de fibra més barata per només 10 euros al mes. A això se li pot sumar una línia mòbil il·limitada, i si s'afegeixen dues línies més, s'activa el combo d'estalvi. Una jugada pensada per a aquells que busquen pagar el just sense perdre en qualitat de servei.

Digi ho posa fàcil

Davant les propostes tradicionals de companyies com Vodafone i Movistar, Digi aposta per una fórmula clara. Bàsicament consisteix en simplicitat, preus baixos i una oferta ajustada a les necessitats reals dels usuaris. No cal pagar més pel mateix.

Per tant, si estàs cansat de veure com la teva factura puja cada mes amb Vodafone o Movistar, i busques una alternativa fiable, Digi pot ser la solució. Ha llançat una oferta que no deixa indiferent a ningú. Cada vegada més llars a Espanya s'estan canviant a aquest operador que està trencant amb els esquemes del sector.