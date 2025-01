Ni taronja, ni kiwi: La fruita de temporada rica en vitamina C que ajuda amb l'estrès

Quan el fred comença a afluixar, certes fruites apareixen per recordar-nos que la primavera és a tocar. El seu color i el seu sabor dolç les converteixen en un imprescindible de la temporada, a més d'aportar grans beneficis a la nostra salut. Però més enllà de l'evident, hi ha molt a explicar sobre aquesta petita joia de la natura.

No només és una de les fruites més apetibles, sinó que també està carregada de nutrients essencials. La seva versatilitat a la cuina la fa perfecta per gaudir-la de moltes formes, des de batuts fins a postres. I el millor és que podem aprofitar les seves propietats sense preocupar-nos per les calories.

La maduixa: un esclat de sabor i nutrients

Quan comencen a aparèixer als mercats, sabem que la temporada de maduixes ha arribat. El seu color vermell intens i el seu inconfusible aroma les converteixen en una de les fruites més atractives. A més, el seu sabor dolç i refrescant les fa irresistibles per a totes les edats.

Un dels grans avantatges és la seva baixa aportació calòrica. Una tassa de maduixes té 43 calories, per la qual cosa és ideal per a aquells que volen cuidar el seu pes sense renunciar al plaer de menjar. També conté fibra, la qual cosa contribueix a la digestió i ajuda a mantenir la sensació de sacietat per més temps.

Però el realment impressionant és la seva aportació en vitamina C, amb només 100 grams de maduixes, el cos rep més del 90% de la quantitat diària recomanada d'aquest nutrient. El que és clau per enfortir el sistema immune i millorar la salut de la pell. A més, són riques en minerals com el potassi i el manganès, essencials per al benestar general.

Beneficis que van més enllà de la nutrició

Les maduixes no només nodreixen el cos, també tenen efectes positius en la ment. El seu alt contingut en antioxidants, com les antocianines, ajuda a reduir l'estrès oxidatiu, que s'associa amb l'envelliment i diverses malalties. A més, alguns estudis suggereixen que el consum d'aquesta fruita pot contribuir a millorar l'estat d'ànim i reduir l'ansietat.

Un altre dels seus beneficis és la seva capacitat antiinflamatòria. Gràcies als seus compostos naturals, poden ajudar a disminuir inflamacions i molèsties articulars. També afavoreixen la salut cardiovascular, ja que contribueixen a regular la pressió arterial i reduir el colesterol.

Incloure maduixes a la dieta és molt fàcil, es poden menjar soles, en batuts, amb iogurt o fins i tot en amanides. Són versàtils i combinen bé amb altres aliments saludables, com fruits secs o xocolata negra. I si vols donar-te un caprici, res com unes maduixes amb un toc de nata per gaudir sense culpa!

En definitiva, aquesta fruita de temporada és molt més que un simple plaer per al paladar. La seva riquesa en nutrients i els seus beneficis la converteixen en una opció perfecta per a aquells que busquen cuidar el seu cos i la seva ment. Així que la pròxima vegada que les vegis al mercat, no dubtis en emportar-te'n una bona ració.