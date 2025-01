Gran alegria a Espanya després del sorteig de l'Euromillones: cauen dos grans premis

Mai se sap quan la sort trucarà a la teva porta. Un simple bitllet de l'Euromillones pot canviar la vida de qualsevol en qüestió de segons. I és que, cada dimarts i divendres, aquest sorteig reparteix grans premis a tota Europa.

Aquesta vegada, Espanya ha tornat a ser protagonista amb dos grans beneficiaris. L'emoció i l'alegria han inundat dues ciutats que han rebut importants sumes de diners gràcies a l'Euromillones.

Els números de la combinació guanyadora de l'últim sorteig de l'Euromillones han estat el 09, 37, 41, 42 i 49; estrelles 01 i 09. I la combinació guanyadora de ‘El Millón’: LDG63179.

Dos grans premis de l'últim sorteig de l'Euromillones cauen a Espanya

L'Euromillones d'aquest dimarts, 28 de gener, ha deixat dues grans alegries al país. En primer lloc, el famós codi d'‘El Millón’ ha premiat amb 1.000.000 d'euros a un afortunat a Vitoria-Gasteiz. El bitllet va ser validat a l'Administració de Loteries Núm. 9, ubicada a Badaya, 22.

Però la sort no es va quedar aquí, també s'ha registrat un bitllet encertant de Segona Categoria (5+1) a Pamplona. Aquest premi, de 474.163,97 euros, ha estat validat al Despatx Receptor Núm. 63.240, situat a Santa Alodia, 1. Dos jugadors han vist com les seves vides poden canviar de la nit al dia amb aquests inesperats cops de sort.

A més, com que no hi ha hagut encertants de Primera Categoria (5+2), el pot continua creixent. En la pròxima rifa de l'Euromillones, un únic guanyador podria emportar-se fins a 28 milions d'euros. Una xifra que, sens dubte, fa somiar a milers de jugadors, que ja estan pensant a provar sort en el següent sorteig.

Com funciona l'Euromillones

L'Euromillones és un dels sorteigs més populars d'Europa i se celebra dues vegades per setmana, el seu atractiu principal és la possibilitat de guanyar premis milionaris. Per jugar, cal triar cinc números de l'1 al 50 i dues estrelles de l'1 al 12. Una combinació que, si és l'encertada, pot canviar la vida de qualsevol de forma radical.

El sorteig compta amb 13 categories, des de la màxima (encertar els 5 números i les 2 estrelles) fins a premis menors amb només dos encerts. En cada edició, hi ha múltiples guanyadors que reben diferents quantitats de diners. Això permet que, encara que no s'aconsegueixi el pot màxim, sempre hi hagi moltes oportunitats d'emportar-se alguna cosa.

A més, a Espanya, cada bitllet participa en el sorteig de ‘El Millón’. Aquest extra garanteix que cada dimarts i divendres hi hagi un nou milionari al país. En aquesta ocasió, el codi guanyador ha estat LDG63179, un número que ha portat l'alegria fins a Vitoria-Gasteiz.

En l'últim sorteig, com que no hi va haver encertants de la màxima categoria, el pot continuarà creixent, i en el pròxim sorteig assolirá els 98 milions d'euros. Una quantitat que, sens dubte, atraurà milers de jugadors a tota Europa, tots amb l'esperança de convertir-se en els pròxims guanyadors de l'Euromillones.