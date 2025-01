Adeu al kiwi: aquesta és la fruita que aporta més vitamina C

Les vitamines són essencials per al nostre organisme, encara que no aportin energia. Sense elles, els processos que ens mantenen saludables no funcionarien com deurien. Una de les més importants és la vitamina C, coneguda pels seus múltiples beneficis.

Encara que avui en dia és estrany patir mancances greus d'aquesta vitamina, és vital incloure-la en la nostra dieta. Això no només ajuda a evitar problemes com l'escorbut, sinó que també reforça la nostra salut en molts aspectes, com enfortir el sistema immunitari i millorar la producció de col·lagen. El que és clau per mantenir la pell, els ossos i les articulacions en bon estat.

La reina de la vitamina C

Quan pensem en fruites riques en vitamina C, la taronja o el kiwi solen ser les primeres que ens venen al cap. No obstant això, la guaiaba, una fruita tropical menys coneguda, ocupa el primer lloc en aquesta categoria. Per cada 100 grams de guaiaba, obtenim 273 mg de vitamina C, molt més que la quantitat diària recomanada (90 mg en homes i 75 mg en dones).

En comparació, la taronja, famosa per aquest nutrient, aporta només 50 mg per cada 100 grams. Això significa que la guaiaba no només ens dona més vitamina C que qualsevol altra fruita, sinó que també triplica aquesta quantitat. El kiwi, per la seva banda, aporta gairebé el doble de vitamina C que la taronja, amb 92,7 mg per cada 100 grams, cosa que el converteix en un poderós superantioxidant.

El seu origen tropical converteix la guaiaba en una fruita exòtica i plena de sabor, ideal per afegir a les amanides, batuts o gaudir-la directament com un snack. A més de la guaiaba, la taronja i el kiwi, els pebrots i les maduixes són excel·lents opcions.

Com aprofitar al màxim la vitamina C

Per obtenir tots els beneficis de la vitamina C, és fonamental saber com consumir-la. Els experts recomanen prendre-la en cru, especialment en el cas de les fruites. Preparar-les així garanteix que no perdin propietats durant el procés de cocció.

Quant a les verdures, el més ideal és cuinar-les al vapor o al microones. Aquests mètodes minimitzen la pèrdua de nutrients. Segons l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units (NIH), aquestes tècniques ajuden a conservar millor les vitamines, inclosa la C.

La vitamina C no només enforteix el sistema immunitari, sinó que també millora la salut òssia, la producció de col·lagen i l'absorció de ferro. A més, actua com a antioxidant, protegint el nostre cos dels radicals lliures i els efectes negatius de la contaminació o la radiació solar.

La guaiaba, amb el seu altíssim contingut de vitamina C, es posiciona com una de les millors aliades per cuidar la nostra salut. Si encara no l'has provat, és moment de donar-li una oportunitat i gaudir no només del seu sabor, sinó també dels seus increïbles beneficis.