Mercadona baixa el preu de la fruita que més es ven a l'hivern: està deliciosa

Mercadona continua apostant per productes frescos i saludables amb la seva malla d'1,5 quilos de pomelos. Aquests cítrics, coneguts pel seu sabor refrescant i els seus múltiples beneficis per a la salut, són ideals per incorporar a la dieta diària. A més, la seva versatilitat a la cuina els converteix en un ingredient imprescindible per a aquells que gaudeixen de plats equilibrats i plens de sabor.

Beneficis del pomelo i la seva versatilitat a la cuina

El pomelo és una excel·lent font de vitamina C i antioxidants, components essencials per enfortir el sistema immunològic i combatre l'estrès oxidatiu. A més, el seu contingut en fibra dietètica afavoreix la digestió i ajuda a mantenir una sensació de sacietat, ideal per a persones que desitgen controlar el seu pes. Aquesta fruita també aporta beneficis per a la salut cardiovascular, ajudant a reduir el risc de certes malalties.

A la cuina, el pomelo destaca per la seva versatilitat. Pot ser l'ingredient estrella en amanides fresques, combinant a la perfecció amb alvocats, espinacs o marisc. També és una opció excel·lent per preparar sucs i batuts, aportant un toc refrescant i nutritiu a les begudes diàries.

Per als amants del dolç, el pomelo pot utilitzar-se en postres com pastissos, sorbets o compotes. La seva acidesa natural equilibra els sabors i afegeix un toc únic a cada preparació. Incorporar aquesta fruita a la dieta diària no només enriqueix els àpats, sinó que també contribueix a una alimentació més saludable i variada.

Mercadona ajusta el preu de la malla de pomelos

Mercadona ha reduït recentment el preu de la malla de pomelos, passant de 3,74 euros a 2,93 euros. Aquest canvi reforça el compromís de la cadena amb l'accessibilitat a productes frescos i saludables. Amb aquesta rebaixa, la fruita es posiciona com una opció econòmica per incloure al cistell de la compra.

Aquesta reducció de preu forma part d'una estratègia més àmplia de Mercadona per ajustar els preus del seu assortiment en resposta a les fluctuacions dels costos de producció. A més dels pomelos, la cadena ha aplicat descomptes en una varietat de fruites i verdures, com llimones i mandarines, així com en altres productes bàsics d'alimentació i llar.

Mercadona es caracteritza per identificar clarament els productes rebaixats a les seves botigues, utilitzant etiquetes que faciliten la localització de les ofertes. Aquesta transparència reforça la confiança dels consumidors en la marca i millora l'experiència de compra. La recent rebaixa en els pomelos és una mostra de l'esforç de la cadena per alleujar l'impacte econòmic en les famílies.

Amb aquesta iniciativa, Mercadona no només facilita l'accés a fruites fresques i de qualitat. També promou una alimentació saludable a un preu competitiu. La malla de pomelos es converteix així en una excel·lent oportunitat per gaudir dels beneficis d'aquesta fruita sense comprometre el pressupost.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis