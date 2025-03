Movistar tira la casa por la ventana: será tuyo por mucho menos de lo que piensas

Si eres joven y te apasiona la televisión, este es tu momento. Movistar ha lanzado una oferta que no podrás dejar pasar. Ahora, puedes disfrutar de su plataforma de televisión Movistar Plus+ a un precio increíblemente reducido.

La oferta es aún más atractiva si eres beneficiario del Bono Cultural Joven. Es importante que estés al tanto de todo para sacarle un mayor rendimiento a esta promoción.

Movistar Plus+ es la plataforma de televisión de Movistar que te permite acceder a una gran variedad de contenidos. Incluye tanto series, películas, deportes y mucho más, todo en calidad premium. Y ahora, gracias a esta oferta especial, el acceso a esta plataforma será mucho más económico.

¿Cuánto cuesta Movistar Plus+ con esta oferta?

La cuota mensual de Movistar Plus+ es generalmente de 9,99 euros al mes. Pero si eres joven y tienes el Bono Cultural Joven, podrás contratarlo por solo 39 euros al año. Esto significa que pagarás menos de 4 meses de suscripción al precio normal y ahorrarás más de un 67% anualmente.

El Bono Cultural Joven es una ayuda del Gobierno destinada a los jóvenes que cumplen 18 años en 2025. Este bono otorga un total de 400 euros para gastar en actividades y productos culturales.

Los jóvenes pueden utilizar este dinero para acceder a todo tipo de contenido cultural. Es el caso de películas, música, libros o suscripciones a plataformas como Movistar Plus+.

¿Cómo contratar Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven?

Contratar Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven es muy fácil. Solo necesitas seguir unos simples pasos a través de su web. La contratación es rápida y sencilla.

Solo tendrás que registrarte con tu email y proporcionar los datos de tu tarjeta de pago. Además, no necesitarás cables ni equipos adicionales. Podrás descargar la app de Movistar Plus+ en tu dispositivo y empezar a disfrutar de tu suscripción al instante.

Una de las ventajas más atractivas de esta plataforma es que incluye la opción de dos reproducciones simultáneas. Lo que significa que puedes ver tus contenidos favoritos en dos dispositivos a la vez. Perfecto para compartir tu cuenta con un amigo o familiar.

Además, la contratación de Movistar Plus+ no está vinculada a ninguna compañía telefónica. Por lo que puedes contratar el servicio sin importar si eres cliente de Movistar o no. Tampoco tendrás ningún compromiso de permanencia.