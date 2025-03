Preu de la llum avui, dijous 6 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 6 de març de 2025, és de 78,06 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una petita baixada, de tan sols 0,82 euros. I tot perquè, en la jornada del 5 de març, el preu mitjà de la llum se situava en els 78,88 euros per MW/h.

És a dir, parlem d'un dia sense grans canvis, cosa que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 126 euros. En canvi, en la franja més econòmica del dia el MW/h tindrà un preu inferior als 55 euros.

Preu de la llum avui, dijous 6 de març de 2025, hora a hora

Una vegada més, trobarem fins a dues franges amb tarifes una mica més econòmiques aquest dijous. La primera la tindrem de matinada, per la qual cosa no parlem d'hores massa aprofitables. Res a veure amb la segona franja barata, que la tindrem a la tarda i tindrà preus relativament econòmics.

Així, de 01:00 a 02:00 el preu del MW/h serà de 56 euros, encara que de 02:00 a 03:00 pujarà a 62 euros per MW/h. A la tarda, de 14:00 a 15:00 el preu del MW/h ja se situarà en els 54,19 euros, sent aquesta la tarifa més barata. En la següent franja, de 15:00 a 16:00 el MW/h tindrà un preu de 54,97 euros.

01:00 - 02:00: 56 €/MWh.

13:00 - 14:00: 59,99 €/MWh.

14:00 - 15:00: 54,19 €/MWh.

15:00 - 16:00: 54,97 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Quant a les tarifes més cares, de 07:00 a 08:00 el MW/h passarà a costar 97,49 euros. En la següent hora, de 08:00 a 09:00 el preu pujarà fins i tot més, fins als 101,58 euros per MW/h. A partir d'aquí i fins ben entrada la tarda els preus es mantindran en valors més assequibles.

08:00 - 09:00: 101,58 €/MWh.

19:00 - 20:00: 126,02 €/MWh.

20:00 - 21:00: 117,01 €/MWh.

21:00 - 22:00: 105,51 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem el preu més car del dia: 126,02 euros per MW/h. En la següent franja, de 20:00 a 21:00 la tarifa se situarà en els 117,01 euros per MW/h. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu baixarà fins als 105,51 euros per MW/h.