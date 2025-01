Gerro d'aigua freda per al transport públic a Catalunya: pujada de preus des de demà

Actualització 22/01/2025 17:23 hores

L'ATM ha anunciat que mantindrà les tarifes del transport públic encara que no s'apliquin les ajudes estatals. Aquesta decisió busca garantir que els usuaris no es vegin afectats pel canvi a les subvencions, assegurant així l'estabilitat en els preus.

D'altra banda, tal com s'ha confirmat recentment, els abonaments de Renfe tindran vigència fins a l'abril. No obstant això, els títols de transport urbà podran ser utilitzats únicament fins al final del mes en curs.

Aquesta mesura afecta directament els usuaris dels dos sistemes, els quals hauran d'estar atents als terminis per renovar o adquirir nous abonaments, segons correspongui. La informació ha estat confirmada com a part d'una darrera actualització sobre el servei.

Les bonificacions al transport públic a Catalunya quedaran anul·lades a partir d'aquest dijous, 23 de gener. És un dels primers efectes de la votació celebrada aquest dimecres al Congrés. Una votació en la qual Junts per Catalunya ha decidit tombar-li al Govern diversos decrets que incloïen aquestes bonificacions.

En aquest sentit, a partir de demà mateix els títols com la T-Usual o la T-Jove tornaran als preus establerts el 2022. I és que s'eliminen les subvencions que s'aplicaven fins ara. A més, els abonaments gratuïts de Renfe per a serveis de Rodalies (Cercanías) i Mitja Distància també desapareixeran.

El mateix passarà amb la reducció del 50% en els serveis Avant de Renfe. Recordem que aquests eren gratuïts en les línies Ourense- La Corunya, Madrid-Salamanca i Múrcia-Alacant. Doncs bé, deixaran de ser-ho, igual que les línies d'autobús estatals.

Què passarà amb els abonaments recurrents de Renfe?

Fins a la data, els usuaris freqüents podien viatjar gratuïtament en aquests serveis, així com en autobusos estatals. Ara bé, segons informa 3Cat, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha matisat alguns detalls. I és que els títols adquirits fins aquest dimecres, 22 de gener, seguiran sent vàlids.

És a dir, els abonaments ja adquirits podran mantenir els beneficis de gratuïtat en els viatges ja comprats. A partir de demà, això sí, ja no es podran obtenir nous abonaments gratuïts.

Canvis també per al transport local

Pel que fa al transport gestionat per comunitats autònomes i ajuntaments (autobusos urbans, interurbans, metro o tramvia) també hi ha canvis. En aquests casos, l'Estat deixarà de finançar el 30% de les bonificacions, la qual cosa suposarà un increment en el cost per als usuaris.

Fins ara, part del descompte addicional, entre el 20% i el 30%, era assumit per la Generalitat de Catalunya. No obstant això, aquest model també canviarà. L'executiu català haurà d'informar pròximament sobre com s'ajustaran els preus en el transport públic després de l'eliminació de les ajudes.

Mentrestant, els usuaris s'enfrontaran a un augment en els costos dels seus desplaçaments habituals. Un canvi que tindrà un impacte significatiu en la butxaca dels ciutadans. Aquest gir en les polítiques de transport marca la fi d'una etapa de bonificacions al transport públic dels últims mesos.