L'as que es guarda sota la màniga Movistar: la competència ja no sap on ficar-se

Movistar ha sorprès en els últims dies tant els seus clients com la competència. I és que es guarda un as sota la màniga que podria canviar el panorama del streaming a Espanya. Es tracta del seu interès en fer-se amb Filmin, la plataforma de cinema d'autor i contingut audiovisual especialitzat que es troba en venda.

Compta amb més de 15.000 títols entre els quals s'inclouen sèries europees premiades, clàssics del cinema o documentals. La seva quota de mercat oscil·la entre el 5% i el 10% al nostre país, amb una valoració que ronda els 50 milions d'euros. Sens dubte, s'ha consolidat com una de les opcions preferides pels amants del cinema d'autor.

Aquest moviment de Movistar ha agafat per sorpresa tant la competència com els propis usuaris. La companyia no només estaria apostant per incrementar la seva oferta de continguts a Movistar Plus+. Amb l'adquisició de Filmin podria posicionar-se com el líder indiscutible en el mercat de continguts exclusius a Espanya.

No li ho posaran fàcil a Movistar

Tanmateix, Movistar no ho tindrà fàcil. Filmin no només està en el radar de la gegant espanyola. També companyies com Amazon, així com altres grups audiovisuals nacionals i internacionals, s'estan disputant la compra de la plataforma.

Això converteix l'adquisició en una batalla que no serà senzilla. Però que, en cas de concretar-se, podria enfortir encara més la seva posició en el mercat.

La compra d'aquesta plataforma seria un gran reforç per a Movistar Plus+. Podria enriquir el seu catàleg amb títols de cinema d'autor, pel·lícules clàssiques i sèries europees de gran qualitat. Això li permetria oferir una proposta més diversa i exclusiva als seus clients.

Seria un pas important per a Movistar

L'addició de Filmin a la seva oferta la transformaria en el major agregador de continguts a Espanya. El que dificultaria enormement que altres plataformes poguessin competir contra ella. A més, no només estaria oferint sèries i pel·lícules de producció pròpia, sinó que també tindria accés a un catàleg de cinema apreciat per un públic fidel.

El moviment de Movistar per fer-se amb Filmin podria suposar un gir estratègic crucial en el mercat de la televisió a Espanya. Si la compra es confirma, la companyia no només s'asseguraria una oferta encara més exclusiva i diversa per als seus clients. També deixaria la competència sense recursos suficients per plantar-li cara.

La batalla pel control de Filmin està servida, i l'operador de Telefónica ha deixat clar que està disposat a jugar fort.