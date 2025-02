El nom per a nen que es relaciona amb la gratitud i porten 59 persones a Espanya

Un nom no és només una paraula, sinó un reflex d'identitat i valors. Alguns noms destaquen pel seu significat profund i la seva capacitat per transmetre virtuts universals. Aquest cas és un clar exemple de com una paraula pot encabir un missatge positiu que connecta cultures i tradicions.

Avui parlem d'un nom masculí que, encara que és molt poc comú al país, està carregat de simbolisme. El seu significat reflecteix una qualitat essencial i molt valorada en diferents parts del món: la gratitud.

Origen i significat de Shakir

Shakir és un nom d'origen àrab que prové de l'arrel "shukr", el significat principal de la qual és "agraït" o "aquell que mostra gratitud". En la tradició islàmica, aquest concepte té una rellevància central, ja que la gratitud és considerada una virtut que enforteix la relació amb el diví.

Més enllà del context religiós, Shakir és un nom que transmet un missatge universal. Representa el reconeixement del que és bo a la vida i la disposició a valorar el que es té. Aquest tipus de noms, comuns en cultures àrabs, solen ser escollits per la seva capacitat per inspirar i fomentar valors positius des d'una edat primerenca.

A més, la seva sonoritat senzilla i elegant el fa atractiu més enllà de la seva regió d'origen. Encara que no és un nom molt conegut, té un significat que el converteix en una opció especial per a aquells que busquen alguna cosa única i plena de simbolisme.

Distribució a Espanya

A Espanya, Shakir és un nom poc freqüent. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), només 59 homes porten aquest nom, amb una edat mitjana de 26 anys. Això suggereix que el seu ús és relativament recent al país, probablement associat a comunitats amb arrels culturals àrabs.

Quant a la seva distribució, es troba únicament a la província de Barcelona. Aquesta concentració reflecteix com els moviments migratoris han influït en la diversitat cultural d'aquesta regió. Aquí, noms com Shakir continuen sent una elecció significativa, mantenint viu el seu significat i les seves arrels.

En resum, Shakir és més que un nom. És una expressió de gratitud, un vincle amb tradicions profundes i un recordatori del poder de les virtuts humanes. Encara que el seu ús a Espanya és limitat, el seu significat el converteix en una elecció única i carregada de simbolisme.