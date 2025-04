Jarro de agua fría para Movistar: si no mueve ficha ahora, lo perderá para siempre

Movistar se enfrenta a un reto de grandes dimensiones. La plataforma de televisión Movistar Plus+ podría perder uno de los deportes más importantes de los últimos años. Se trata de la Liga ACB de baloncesto.

Si no actúa con rapidez, esta pérdida podría marcar el final de su dominio en la transmisión de este deporte. Según informa 24 segundos en blanco, la relación entre Movistar y la ACB podría llegar a su fin al concluir esta temporada.

El motivo es la oferta a la baja planteada por el operador para continuar con los derechos de la competición. Esto ha hecho que la ACB empiece a explorar otras opciones para la transmisión de sus partidos. Lo que podría suponer un enorme revés para Movistar Plus+ y su oferta televisiva.

La oferta de renovación de Movistar

Actualmente, Movistar tiene los derechos de emisión de toda la Liga ACB, la Supercopa y la Copa del Rey. El contrato le costaba unos 15 millones de euros anuales. Sin embargo, la reciente oferta de Movistar para continuar con los derechos ha sido notablemente inferior, lo que ha generado inquietud en la ACB.

No se conoce con exactitud la cuantía de la nueva propuesta. Pero está claro que la compañía no está dispuesta a mantener el nivel de inversión que ha hecho hasta ahora.

Esta situación ha puesto en alerta a la ACB, que no ve con buenos ojos esta bajada de la oferta por parte de Movistar. Como resultado, se están barajando otras opciones, lo que pone en riesgo la permanencia de la Liga ACB en Movistar Plus+. La ACB podría estar dispuesta a abrir el abanico de opciones y repartir los derechos de la competición entre diferentes plataformas.

El futuro de la Liga ACB en España podría ser muy diferente al actual. En lugar de depender de un solo operador como Movistar Plus+, es posible que los derechos se distribuyan. Sería entre varias plataformas.

En este escenario, DAZN, TVE y varios canales de la Forta podrían ser los nuevos responsables de ofrecer la mejor cobertura de baloncesto. La idea de repartir los derechos entre diferentes cadenas también abriría la puerta a la emisión de partidos en abierto. Lo que ayudaría a aumentar el interés por la competición.

¿Movistar reaccionará a tiempo?

El gran interrogante es si Movistar reaccionará a tiempo para mantener los derechos de la Liga ACB. La plataforma de televisión sabe lo importante que es este deporte para su audiencia. Especialmente en lo que respecta a la oferta de baloncesto.

Sin embargo, si no mueve ficha de inmediato y no mejora su oferta, la posibilidad de perder estos derechos se hará cada vez más real. La ACB está decidida a proteger el futuro de la competición y no permitirá que su popularidad decaiga por una oferta insuficiente.