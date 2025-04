Oficial: Movistar va un pas per davant, Vodafone i Orange han de posar-se les piles

Movistar ha fet un pas important per lluitar contra el creixent problema de l'spam telefònic. La companyia de telecomunicacions, propietat de Telefónica, ha començat a bloquejar les trucades internacionals amb numeració espanyola. Aquesta mesura promet millorar l'experiència dels usuaris i combatre les pràctiques fraudulentes que afecten milions d'espanyols.

Aquest canvi ve després d'una decisió adoptada pel Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública. Estableix un termini fins al 7 de juny perquè totes les operadores de telecomunicacions apliquin aquesta nova normativa. No obstant això, Movistar ha decidit avançar-se a les altres companyies, com Vodafone i Orange, i ja ha començat a implementar la mesura.

Aquesta anticipació la col·loca un pas per davant en la lluita contra les trucades i missatges no desitjats.

El problema de l'spam telefònic afecta tothom

Les trucades de spam s'han convertit en una molèstia diària per a milions d'usuaris a Espanya. Moltes vegades, els trucadors intenten suplantar la identitat d'empreses conegudes i de confiança, cosa que genera una falsa sensació de seguretat en els usuaris.

Aquestes trucades fraudulentes solen provenir de l'estranger, però utilitzen números espanyols per semblar més legítimes. La tècnica d'emprar una numeració espanyola permet guanyar la confiança de la víctima. Això augmenta les probabilitats que aquesta contesti i, el pitjor de tot, caigui en l'engany.

La situació ha arribat a tal punt que els usuaris ja no poden distingir entre trucades reals i les que busquen estafar-los. Aquestes empreses fraudulentes no només venen productes o serveis. En molts casos, el seu veritable objectiu és obtenir dades personals de les persones per utilitzar-les amb fins delictius.

La resposta de Movistar

Movistar ha decidit prendre mesures abans que els seus competidors. La companyia ha començat a bloquejar tant les trucades com els missatges SMS internacionals que utilitzin numeració espanyola de forma fraudulenta.

Aquesta mesura s'està implementant de forma progressiva. Encara que el termini oficial perquè totes les operadores apliquin la normativa és fins al 7 de juny, Movistar s'ha avançat.

La decisió de l'operador ha estat molt ben rebuda pels usuaris, que fa temps que es queixen de la creixent onada de trucades spam. Els espanyols estan farts de rebre aquestes trucades a totes hores, i aquesta acció de Movistar és un alleujament per a ells. Suposa una resposta efectiva i directa a un problema que afecta la confiança i la seguretat en les comunicacions telefòniques.

A més de prendre aquesta mesura pel seu compte, Movistar està col·laborant activament en la creació d'un registre oficial d'àlies alfanumèrics. Aquest registre permetrà identificar de forma clara i fiable els remitents legítims, així evitant les suplantacions d'identitat.