Phil Hugo, un famós nutricionista: 'Si prens molt de cafè, compte amb el...'

El cafè és una de les begudes més consumides a nivell mundial. Si bé és conegut per la seva capacitat per augmentar l'energia, poques persones són conscients dels seus efectes secundaris, especialment sobre els nivells de magnesi en el cos. En una recent entrevista amb Carlos Ríos, Phil Hugo, nutricionista, ofereix recomanacions importants per a aquells que gaudeixen del seu cafè diari.

Encara que el cafè té beneficis reconeguts, com el seu poder antioxidant, el seu consum excessiu pot generar alguns inconvenients per a la salut. Un dels efectes més destacats és la reducció dels nivells de magnesi en el cos, un mineral essencial per a diverses funcions vitals. Aquest desequilibri pot tenir repercussions tant en la salut física com mental.

Com afecta el cafè al magnesi?

La cafeïna, present en el cafè, augmenta l'excreció de magnesi a través de l'orina. Això significa que, a mesura que prens més cafè, el cos perd més magnesi, la qual cosa pot desencadenar diversos problemes.

Phil Hugo adverteix: "Si prens molt cafè, compte amb el magnesi". El nutricionista menciona que a curt termini, la falta de magnesi pot generar cansament físic i també mental, a més d'afectar el descans nocturn, causant un son més superficial o interromput.

La deficiència d'aquest mineral també pot tenir efectes negatius sobre el sistema nerviós, com nerviosisme o ansietat. En l'àmbit físic, la falta de magnesi pot provocar rampes o tensió muscular, la qual cosa fa que sigui difícil recuperar-se després de l'activitat física. A més, el rendiment cognitiu també pot veure's afectat, ja que el magnesi és crucial per a la funció cerebral òptima.

La solució: equilibri amb magnesi

Afortunadament, la solució a aquest desequilibri és senzilla i es pot integrar fàcilment en la rutina diària. Phil Hugo suggereix als que consumeixen cafè regularment que incorporin un suplement de magnesi altament biodisponible, com el bisglicinat o el malat. Aquests suplements ajuden a equilibrar els nivells de magnesi i, d'aquesta manera, prevenir els efectes negatius del consum excessiu de cafeïna.

El magnesi exerceix un paper clau en més de 300 reaccions enzimàtiques dins del cos. Participa en la producció d'energia, la relaxació neuromuscular i la síntesi de neurotransmissors. A més, regula l'eix HPA, que controla la resposta a l'estrès.

Mantenir nivells adequats de magnesi no només ajuda a combatre els efectes adversos del cafè, sinó que també millora el benestar general, proporcionant energia sostenible i reduint els nivells d'ansietat.

Phil Hugo recomana un protocol per equilibrar el cafè i el magnesi, amb dos cafès al dia, preferiblement de torrat natural i 100% aràbica. Això et permetrà gaudir dels beneficis antioxidants del cafè sense sobrecarregar el sistema nerviós. Al mateix temps, es recomana prendre dues càpsules de magnesi d'alta biodisponibilitat abans de dormir, la qual cosa ajuda a la relaxació i recarrega les reserves de magnesi del cos.