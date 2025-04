Males notícies a Movistar: els clients trigaran a recuperar-se d'aquest dur cop

Els abonats de Movistar Plus+ han rebut un cop important recentment. L'1 d'abril, la plataforma de televisió Movistar va eliminar un dels seus canals més estimats. De fet, havia estat una de les seves majors atraccions.

Es tractava de La Resistencia 24H per M+, un canal que emetia en bucle els programes que David Broncano havia presentat a La Resistencia. Aquesta decisió no ha passat desapercebuda entre els fans del presentador. Ara segueixen gaudint del seu èxit actual a RTVE amb La Revuelta.

El canal havia estat durant diverses temporades una de les principals apostes de Movistar Plus+. Els subscriptors gaudien cada dia de les entrevistes i moments més divertits de La Resistencia. Molts pensaven que la plataforma podria haver aprofitat l'estirada de Broncano per seguir atraient a una audiència fidel i sumar més seguidors.

No obstant això, malgrat aquest potencial, la plataforma ha optat per prendre un altre rumb.

Movistar prepara una renovació

Pel que sembla, l'eliminació d'aquest canal forma part d'una estratègia més àmplia de Movistar per renovar-se i oferir contingut més nou. Des de la companyia s'ha esmentat que busquen donar-li un rentat d'imatge a la plataforma de televisió. Tot amb la intenció d'atraure nous abonats i oferir opcions més actuals que s'adaptin als gustos canviants dels usuaris.

Aquest enfocament pot tenir sentit a curt termini, però la pèrdua de La Resistencia 24H per M+ deixa un buit difícil d'omplir. Almenys per als fidels seguidors de Broncano.

Aquest canvi, encara que pot ser positiu per a alguns, representa un dur cop per als abonats que són fanàtics de l'humor irreverent de Broncano. Per a ells, la supressió d'aquest canal suposa una gran pèrdua, ja que no només eliminen un contingut atractiu. També una part important de la identitat de la plataforma.

Una nova etapa a Movistar

Cal assenyalar que aquesta eliminació també obre una porta a la possibilitat de sumar nous continguts a la televisió de Movistar. En un mercat tan competitiu com el de les plataformes de streaming i televisió, Movistar Plus+ necessita estar en constant evolució. Sobretot per mantenir-se rellevant i atraure a més usuaris.

L'eliminació de La Resistencia 24H per M+ pot ser només el primer pas d'una estratègia més ambiciosa per oferir una programació més variada. Malgrat la decepció que aquesta decisió ha causat entre molts usuaris, és important recordar que les plataformes han d'adaptar-se a les tendències.