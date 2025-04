Canvi de plans a Vodafone: aquesta bogeria encanta a milions d'espanyols

En un gir inesperat, Vodafone ha fet un pas important en el sector de la seguretat viària. La companyia sempre ha estat coneguda pels seus serveis de telecomunicacions, però ara també s'està endinsant en el món dels dispositius de seguretat per a cotxes.

Fa unes setmanes va llançar un nou producte que està destinat a revolucionar la manera en què els conductors gestionen les emergències a la carretera. Parlem de la balisa lluminosa V16 per a vehicles. Reemplaça el tradicional triangle reflectant i, el millor de tot, no necessites ser client de Vodafone per adquirir-la.

Què és la balisa V16 de Vodafone i com funciona?

La balisa V16 és un dispositiu de senyalització d'emergències que es col·loca al vehicle en cas d'avaria o accident. A diferència del triangle reflectant, que obliga el conductor a sortir del cotxe per col·locar-lo a la carretera, la balisa V16 s'activa des de l'interior del vehicle, cosa que ofereix un gran avantatge en termes de seguretat.

Un cop activada, la balisa no només emet un senyal lluminós d'alta visibilitat, sinó que també comunica automàticament la ubicació del vehicle a la DGT (Direcció General de Trànsit). Aquesta notificació permet alertar la resta dels conductors, cosa que millora la seguretat viària i facilita la circulació en situacions d'emergència.

Aquest dispositiu no només és útil en situacions d'emergència, sinó que a més es converteix en una eina imprescindible per a la seguretat a les carreteres. A partir de l'1 de gener de 2026, segons la DGT, serà obligatori portar una balisa d'aquest tipus.

Això suposa una important actualització de les normatives viàries. El que es busca és augmentar la seguretat i reduir els riscos associats a les parades d'emergència a les carreteres.

Un dels grans beneficis de la balisa V16 és la seva visibilitat. La llum de la balisa pot ser vista des d'una distància de fins a 1 quilòmetre en un angle de 360 graus. Això la converteix en un dispositiu extremadament eficaç per alertar altres conductors d'un possible perill.

A més, Vodafone assegura que el dispositiu funcionarà durant més de 12 anys, cosa que el converteix en una opció molt fiable per als conductors.

No és necessari ser client de Vodafone

Vodafone confirma que està disponible per a tots els conductors, independentment de l'operador de telefonia mòbil que utilitzin. Això és un gran avantatge, ja que fa que el producte sigui accessible per a tots els usuaris de cotxes, sense importar la seva companyia de telefonia.

A més, es pot adquirir a qualsevol botiga Vodafone, cosa que facilita la compra per als interessats. Representa una alternativa molt més segura que el tradicional triangle reflectant. Col·locar un triangle a la carretera en cas d'avaria pot ser una tasca perillosa, ja que obliga el conductor a sortir del cotxe.

Amb la balisa V16, el conductor pot quedar-se dins del vehicle i activar el senyal d'emergència de manera ràpida i segura, sense haver de posar en risc la seva vida.