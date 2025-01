Ni lletra petita ni pujades: Movistar i Orange han de moure fitxa amb urgència

En un món cada cop més connectat, les telecomunicacions juguen un paper crucial en la nostra vida diària. Tanmateix, els grans operadors com Movistar i Orange han estat criticats en els últims temps. Principalment per no oferir millores significatives als seus usuaris malgrat l'augment de les tarifes.

Per la seva banda, alguns operadors més petits com Pepephone, han pres el camí oposat. Demostren que és possible millorar la qualitat dels serveis sense recórrer a la lletra petita o a pujades de preus. És hora que els gegants del sector segueixin l'exemple.

Movistar i Orange han de prendre exemple

Fa uns dies, Pepephone va anunciar una millora substancial en les seves tarifes de fibra i mòbil. L'operador no només ha augmentat la velocitat dels seus packs combinats, sinó que ho ha fet sense canviar els preus. I sense obligar els usuaris a signar permanències.

Aquesta és una pràctica que hauria de ser seguida per Movistar i Orange. Encara que encara semblen no tenir massa en compte les necessitats dels seus clients.

Pepephone ha volgut oferir més velocitat als seus usuaris. A partir d'ara, els primers a beneficiar-se seran aquells amb tarifes combinades de fibra i mòbil.

Per exemple, els que tinguin contractada la tarifa de Fibra 800 Mb + 199 GB en mòbil i alguna plataforma de streaming, veuran com la seva velocitat de fibra s'incrementa. Fins a 1 GB, sense que es produeixi cap pujada de preu. El cost seguirà sent el mateix, 61,90 euros al mes.

De la mateixa manera, els clients amb la tarifa de Fibra 800 Mb + 149 GB de mòbil també gaudiran d'un increment en la velocitat de fibra a 1 GB. També es mantindrà el mateix preu de 48,90 euros.

Els clients de Pepephone que tinguin plans més econòmics també experimentaran millores. Aquells amb el paquet de 500 Mb + 59 GB de dades passaran a tenir 600 Mb de fibra al mateix preu de 53,90 euros. Els que tinguin la tarifa de 500 MB + 49 GB en mòbil també veuran augmentada la seva velocitat de fibra a 600 Mb per 39,90 euros.

Una lliçó per a Movistar i Orange

Aquest tipus de millores sense pujar els preus és un gest que Movistar i Orange haurien de considerar seriosament. Encara que els dos gegants de les telecomunicacions dominen el mercat, no poden ignorar les iniciatives d'operadors com Pepephone. Es centren en oferir un millor servei sense augmentar els costos per a l'usuari.

La realitat és que el mercat està cada cop més competitiu. Els usuaris busquen no només tarifes atractives, sinó també una relació de confiança amb el seu proveïdor de serveis. Els 'grans' haurien d'aprendre d'aquests exemples i oferir als seus clients una major qualitat de servei sense recórrer a pujades de preus.