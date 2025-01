Salten les alarmes a Movistar: obligats a donar explicacions després de milers de queixes

En les últimes setmanes, Movistar s'ha vist esquitxat per una onada de queixes. I el problema sorgeix per culpa de la integració del servei de streaming Apple TV+ en la seva plataforma de televisió Movistar Plus+. El que es va presentar com una gran notícia per als subscriptors, ha provocat desil·lusió en molts d'ells a causa de les limitacions en el contingut.

Encara que s'esperava que des de l'inici estiguessin tots els títols d'Apple TV+ disponibles, la realitat ha estat molt diferent. Com és lògic, els abonats esperaven un millor servei en aquests inicis.

Movistar ho va llançar a mitges

Quan Movistar va anunciar la seva aliança amb Apple TV+, molts esperaven poder gaudir des del primer moment de tota l'oferta d'aquest servei de streaming. No obstant això, en lloc d'una integració completa, el que es va oferir en el llançament va ser una selecció limitada de títols.

Durant les primeres setmanes, els subscriptors només van poder accedir a 37 títols. Entre els quals s'inclouen algunes de les sèries més populars com The Morning Show i Ted Lasso.

El problema rau en què, encara que aquestes sèries van ser ben rebudes, molts dels altres títols d'Apple TV+ van romandre fora de la plataforma. Sèries i pel·lícules populars que ja estan disponibles en el servei de streaming segueixen sense poder gaudir-se a través de Movistar Plus+. Aquest fet ha generat malestar entre els usuaris, que se senten frustrats per no poder accedir a tot el contingut que esperaven.

Movistar respon a les crítiques

Davant el creixent malestar, els moderadors de la Comunitat de Movistar han sortit al pas per calmar els usuaris. En els fòrums de l'empresa, s'ha confirmat que estan treballant per afegir més títols d'Apple TV+ a la seva plataforma en el menor termini possible. De fet, s'espera que la majoria dels títols d'Apple TV+ estiguin disponibles abans d'acabar gener.

Aquest missatge de calma sembla haver alleujat alguns dels usuaris més crítics. Ara confien que en qüestió de dies podran accedir a tot el contingut d'Apple TV+ a través de Movistar Plus+. No obstant això, alguns continuen sent escèptics, ja que les promeses d'afegir contingut no sempre es compleixen amb la rapidesa desitjada.

L'operador s'enfronta a una tasca complicada. El retard en la incorporació del contingut d'Apple TV+ podria haver deixat un mal sabor de boca entre els usuaris. En un mercat cada vegada més competitiu, els usuaris esperen respostes ràpides i una oferta de continguts el més completa possible.

A mesura que passin els dies, molts estaran atents a si Movistar compleix amb la seva promesa. I finalment aconsegueix integrar tots els títols d'Apple TV+. Per a Movistar, l'èxit d'aquesta integració dependrà de com aconsegueixi gestionar aquestes queixes i complir amb les expectatives dels seus clients.