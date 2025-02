Cambio de planes en Movistar: tiene que dar marcha atrás tras lo ocurrido

Movistar ha dado un giro inesperado en sus planes de tarifas para este 2025. Especialmente en lo que respecta a su oferta de televisión y fútbol. La compañía había anunciado, a principios de año, una subida generalizada de sus tarifas, incluyendo aquellas que daban acceso al fútbol.

Aquello causó preocupación entre sus usuarios. Sin embargo, tras comprobar cómo afectaba esta medida a sus clientes, Movistar ha decidido dar marcha atrás. Y ahora ofrece una promoción más atractiva, con una rebaja en el precio del paquete que incluye las competiciones de fútbol más importantes.

En principio había fijado el precio de su paquete que incluye LaLiga, la Copa del Rey y las competiciones de la UEFA a 49 euros. Este precio, que incluía todo el contenido deportivo de alto nivel, parecía ser una oferta algo cara para los clientes. Sin embargo, la compañía ha cambiado de rumbo y, tras revisar el impacto de sus precios, ha decidido ofrecer una promoción para sus clientes actuales.

Movistar no quiere excusas

Ahora, durante seis meses, los usuarios podrán acceder a todo el fútbol por solo 25 euros al mes. Esta rebaja supone un ahorro mensual de 24 euros, lo que, al final del periodo promocional de seis meses, se traduce en 144 euros.

Para poder beneficiarse de esta oferta, los clientes deberán tener o contratar el paquete Movistar Plus+, que tiene un coste de 13 euros mensuales. Así, el precio final mensual de la televisión, sumando el acceso a todo el fútbol y el paquete Movistar Plus+, sería de 38 euros. Es importante destacar que este precio no incluye el coste de la conectividad de miMovistar, que dependerá del paquete contratado.

Una de las grandes ventajas de esta promoción es que no exige ningún compromiso de permanencia. Lo que ofrece flexibilidad a los clientes que puedan estar dudando si continuar con Movistar a largo plazo. Esta condición permite que los usuarios disfruten del contenido durante medio año a un precio muy competitivo sin estar atados a un contrato largo.

Se puede contratar hasta el 11 de febrero

La oferta estará disponible hasta el 11 de febrero, por lo que los interesados deben aprovecharla antes de esa fecha. Sin embargo, hay un detalle importante a tener en cuenta: esta promoción solo está disponible para los clientes actuales de Movistar.

Esto supone un incentivo para aquellos que ya llevan tiempo con la compañía, premiando su fidelidad con una oferta más atractiva. En cambio, los nuevos clientes o aquellos que vengan de otro operador deberán pagar el precio habitual de 49 euros al mes.