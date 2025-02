Ningú esperava que Movistar anava a callar tantes boques després del que va succeir: sense paraules

Movistar continua demostrant que és una empresa a tenir en compte en el món de les telecomunicacions. Les últimes dades revelades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) deixen clar que la companyia continua sent un líder del sector. Les estadístiques del mes de novembre confirmen que Movistar no només ha aconseguit mantenir la seva base de clients, sinó que ha guanyat línies mòbils netes.

Va ser l'única de les grans operadores que va aconseguir registrar portabilitats positives al novembre, amb un guany de 5.358 línies mòbils. Aquesta xifra és destacable quan es comparen els resultats dels seus principals competidors. Vodafone i Orange (MasOrange), en canvi, van perdre 56.471 i 47.248 línies mòbils, respectivament.

Aquests números reflecteixen una tendència negativa per a ambdues companyies. No aconsegueixen atreure tants clients nous com Movistar, malgrat els seus esforços per mantenir la seva quota de mercat.

Movistar es troba amb un nou enemic

Tanmateix, el veritable líder pel que fa a creixement de línies mòbils és Digi. Aquesta operadora ha vingut sorprenent el sector en els últims anys. Va guanyar 69.242 línies mòbils al novembre, cosa que li va permetre mantenir la seva posició com un dels actors més rellevants del mercat espanyol.

Malgrat el seu èxit, la seva quota de mercat continua sent considerablement menor que la de Movistar, que manté una base de clients bastant sòlida.

Pel que fa al total del parc de línies mòbils a Espanya, el creixement interanual va ser del 2,8%. El que significa que el mercat continua en expansió. En total, el nombre de línies mòbils va assolir els 61,2 milions d'unitats.

D'aquest total, el 41,92% correspon a MasOrange, que continua sent l'operador líder en termes de quota de mercat. Movistar ocupa el segon lloc amb un 26,37%, mentre que Vodafone està en el tercer lloc amb un 19,48%. Digi, per la seva banda, manté una quota de mercat del 9,2%.

Malgrat la competència creixent d'operadores com Digi, Movistar continua demostrant que té un paper rellevant en el sector mòbil. La companyia no només ha aconseguit mantenir una base de clients fidel, sinó que també ha estat capaç de continuar sumant noves línies. És una cosa que no és fàcil en un entorn on altres operadores, com Vodafone i Orange, estan perdent terreny.