Confirmat per Movistar i Vodafone: aquesta novetat et vindrà de luxe i evita disgustos

En l'era de la connexió constant, tenir WiFi a tota la llar és més que una comoditat: és una necessitat. No obstant això, no sempre resulta fàcil garantir un senyal potent i estable a totes les habitacions. Movistar i Vodafone han confirmat recentment que encertar amb la ubicació del repetidor WiFi és clau per evitar quedar-te sense connexió.

Molts usuaris creuen que n'hi ha prou amb col·locar el repetidor WiFi en qualsevol racó de la casa, però la realitat és més complexa. No n'hi ha prou amb endollar-lo on vulguem rebre el senyal. El repetidor ha d'estar ubicat de manera estratègica per assegurar-se que rep un senyal suficient per estendre'l amb efectivitat.

Si no es té en compte aquest factor, és probable que experimentem una connexió dèbil i talls freqüents. Una cosa que pot arruïnar la teva navegació.

Movistar i Vodafone es pronuncien sobre la ubicació perfecta

Movistar i Vodafone coincideixen que un dels errors més comuns és col·locar el repetidor WiFi al punt exacte on el senyal ja no arriba. Si bé pot semblar lògic intentar cobrir la zona de més debilitat del senyal, en realitat això no és el més adequat.

Quan el repetidor es troba molt lluny del router, és probable que capti alguna cosa de senyal. Però aquesta serà massa dèbil, la qual cosa resultarà en una connexió inestable. Això pot generar talls constants o fins i tot un rendiment molt baix de la xarxa.

La recomanació dels operadors és col·locar el repetidor en un lloc intermedi entre el router i la zona on es desitja rebre el senyal. Així, el repetidor podrà captar un senyal prou fort com per amplificar-lo i oferir una cobertura adequada. Això és especialment important en habitatges grans o en aquelles amb moltes parets que bloquegen el senyal.

Consells de Movistar i Vodafone per a una millor experiència WiFi

A més de la ubicació del repetidor, Movistar i Vodafone ofereixen una sèrie de recomanacions per garantir una connexió òptima. En primer lloc, evitar interferències d'altres aparells: Alguns dispositius, com microones o telèfons sense fils, poden interferir amb el senyal del WiFi.

Sempre que sigui possible, és recomanable col·locar el repetidor en llocs elevats, com prestatgeries o taules altes. Això ajuda que el senyal es distribueixi de manera més eficient per tot l'espai.

Les parets gruixudes, els mobles grans i altres obstacles poden bloquejar el senyal WiFi. Intenta col·locar el repetidor en un lloc obert i lliure d'obstacles, preferiblement a prop del centre de la casa.

A més, no et conformis amb la primera ubicació que triïs per al repetidor. Fes proves de velocitat i cobertura en diferents llocs per veure quin ofereix els millors resultats.