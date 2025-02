Preu de la llum avui, dijous 20 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 20 de febrer de 2025, és de 87,57 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una baixada contundent, de 35,99 euros. Recordem que, durant la jornada del 19 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 123,56 euros per MW/h.

En definitiva, una gran notícia per als consumidors, que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de la jornada, la tarifa de llum es quedarà prop dels 150 euros per MW/h. Res a veure amb els més de 200 euros per MW/h que vam tenir durant l'hora més cara de dimecres.

Preu de la llum avui, dijous 20 de febrer de 2025, hora a hora

De fet, en la franja més barata del dijous es notarà moltíssim més aquesta baixada de preus. El MW/h es quedarà molt a prop dels 20 euros, la qual cosa representa una tarifa realment econòmica. A més, els preus més baixos del dia s'assoliran durant la tarda, per la qual cosa es podran aprofitar molt.

Així, 12:00 a 13:00 el MW/h costarà 34,97 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el preu baixarà a 28,3 euros per MW/h. La tarifa més econòmica de tot el dijous la trobem de 14:00 a 15:00, quan el MW/h costarà 20,33 euros. Finalment, entre les 15:00 i les 16:00 el preu del megawatt hora (MW/h) se situarà en els 28,3 euros.

12:00 - 13:00: 34,97 €/MWh.

13:00 - 14:00: 28,3 €/MWh.

14:00 - 15:00: 20,33 €/MWh.

15:00 - 16:00: 28,3 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Si ens fixem en els preus més cars del dia, de 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 113,87 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 el preu del MW/h ja pujarà fins als 131,1 euros. Això sí, la tarifa tornarà a baixar de 09:00 a 10:00, quan el MW/h costarà 103,53 euros.

08:00 - 09:00: 131,1 €/MWh.

19:00 - 20:00: 141,5 €/MWh.

20:00 - 21:00: 150,56 €/MWh.

21:00 - 22:00: 130 €/MWh.

A la tarda, de 19:00 a 20:00 el MW/h tindrà un preu de 141,5 euros, encara que no serà el més car del dia. La tarifa més alta la trobem de 20:00 a 21:00, quan el MW/h costarà 150,56 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el MW/h tindrà un preu de 130 euros.