Preu de la llum avui, dilluns 14 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

Comencem la setmana amb una lleu pujada en el cost de la llum. El preu mitjà per a aquest dilluns, 14 d'abril de 2025, se situa en els 24,54 euros per megawatt hora (MWh). En comparació amb el diumenge, es tracta d'un augment de 6,19 euros. Cal recordar que el 13 d'abril, el preu mitjà es trobava en 18,35 euros per MWh.

Malgrat aquesta lleugera pujada, els preus continuen sent considerats baixos en termes generals. Així ho reflecteixen les xifres publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Això sí, en la franja més costosa del dia, el megawatt hora arribarà a superar els 74 euros.

Preu de la llum avui, dilluns 14 d'abril de 2025, hora a hora

En canvi, durant les hores més barates, el cost caurà fins i tot fins als 0 euros. Aquesta situació, que s'ha repetit en els últims dies, fins i tot amb preus negatius, respon a una bona generació d'energia en el sistema peninsular.

Així, entre les 12:00 i les 13:00 hores el megawatt hora tindrà un preu de 3,52 euros, però en la següent hora, de 13:00 a 14:00, baixarà a només 0,65 euros. Entre les 14:00 i les 18:00 la tarifa serà de 0 euros per MWh, el preu més barat del dilluns. Una altra franja especialment econòmica serà de 18:00 a 19:00, amb un cost mínim de 0,65 euros.

12:00 - 13:00: 3,52 €/MWh

13:00 - 14:00: 0,65 €/MWh

14:00 - 18:00: 0 €/MWh

18:00 - 19:00: 0,65 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Durant la matinada els preus de la llum se situaran en nivells relativament moderats. I serà al matí quan es registrin els més elevats del dia. Entre les 06:00 i les 07:00, el cost del MWh serà de 42,5 euros.

00:00 - 01:00: 39,23 €/MWh

06:00 - 07:00: 42,5 €/MWh

07:00 - 08:00: 68,19 €/MWh

08:00 - 09:00: 74,94 €/MWh

A partir d'aquí, entre les 07:00 i les 08:00, el preu pujarà fins als 68,19 euros. I el pic màxim de tota la jornada s'assolirà entre les 08:00 i les 09:00, quan el megawatt hora es dispararà fins als 74,94 euros. Finalment, entre les 09:00 i les 10:00, el cost baixarà novament, fins a situar-se en 37,74 euros per MWh.