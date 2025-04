El cop inesperat que amenaça Orange i Movistar: això no entrava en els seus plans

El mercat de les telecomunicacions i la televisió de pagament a Espanya sempre ha estat dominat per grans noms com Movistar i Orange. Ambdues companyies han estat les principals opcions per a aquells que volien gaudir d'una àmplia oferta de canals, inclòs el futbol. No obstant això, un inesperat rival ha aparegut en el panorama, desafiant les expectatives d'aquests gegants: Digi.

Fins fa poc, Digi era coneguda principalment per les seves ofertes en telefonia mòbil i internet. Però la companyia romanesa, que porta anys operant a Espanya, acaba de fer un gir que ha sorprès a tothom. Digi TV, la seva plataforma de televisió, ha començat a incorporar el futbol en el seu catàleg.

Movistar i Orange, en problemes

És una cosa que posa en problemes Movistar i Orange. Fins ara han estat els principals proveïdors de partits de futbol, especialment de la Primera Divisió.

Encara que, per ara, Digi només ofereix partits de Segona Divisió, la notícia no deixa de ser un avís. I és que la competència en el sector està canviant. Per només 3 euros més al mes, els usuaris de Digi TV poden gaudir dels partits de la categoria de plata del futbol espanyol.

Aquest preu resulta ser una opció atractiva per a molts aficionats que desitgen seguir els seus equips sense haver de pagar els elevats preus d'altres plataformes. L'interessant d'aquest moviment és que s'especula que podria haver-hi acostaments per emetre la Primera. Però per a alguns és només un somni, més que una realitat.

Si aconseguís obtenir els drets de transmissió dels partits de la Primera Divisió, seria una dura competència per a Movistar i Orange. Aquests dos operadors actualment dominen aquesta franja de contingut premium en la televisió de pagament.

Una alternativa a Orange i Movistar

Per ara, els partits de Segona en Digi TV són una excel·lent oportunitat per als aficionats que busquen una alternativa més econòmica. Orange i Movistar tenen el monopoli en la transmissió de la Primera Divisió. Però veuen com sorgeix un competidor que ve amb preus molt més baixos i que podria seguir guanyant terreny en el futur.

Movistar i Orange ja no tenen el control absolut sobre el futbol en la televisió. Digi, amb el seu enfocament disruptiu i la seva aposta per preus més accessibles, es perfila com un rival a tenir en compte. Els grans operadors hauran d'estar atents a com evoluciona l'oferta de la companyia romanesa.