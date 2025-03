L'últim de Movistar amenaça amb canviar-ho tot: els clients, ara o mai

Movistar continua apostant per millorar l'experiència dels seus clients amb noves propostes que busquen fer la seva oferta de televisió encara més atractiva. Els abonats de Movistar Plus+ ho saben bé, ja que la companyia es caracteritza per realitzar canvis constants en la seva graella de programació.

Cada mes és habitual veure nous canals incorporats de manera temporal, cosa que demostra el compromís de l'operador per oferir un servei actualitzat i adaptat als gustos de la seva audiència.

Una de les últimes novetats de Movistar Plus+ té a veure amb el canvi de canal en el dial 18. Després de la sortida de M+ De Època, la companyia ha decidit reemplaçar-lo amb una nova proposta, en concret per M+ Musicals.

Aquest canal estarà disponible fins al 27 d'abril i promet ser una excel·lent opció per als amants de la música. Amb una programació que ofereix una àmplia varietat de gèneres musicals, Movistar continua treballant per satisfer les necessitats dels seus clients, ja que facilita contingut exclusiu i variat per a tots els gustos.

Movistar ho posa difícil als seus clients

El canal M+ Musicals és només una de les moltes millores que Movistar està implementant en la seva plataforma de televisió. Amb aquest tipus de canvis està deixant clar que el seu objectiu és oferir la millor oferta possible en termes de contingut audiovisual, i així aconseguir que els seus abonats no només se sentin còmodes amb el que tenen, sinó també emocionats pel que està per venir.

Aquest tipus d'ajustos constants en la graella de Movistar Plus+ no passen desapercebuts. De fet, és possible que molts usuaris d'altres plataformes estiguin considerant l'opció de canviar-se a Movistar. La idea de gaudir d'un contingut fresc i exclusiu pot ser un dels principals atractius que motivi a altres clients a provar sort.

Movistar Plus+, també per a clients d'altres operadors

És important destacar que per gaudir de Movistar Plus+, no és necessari tenir contractats els serveis de fibra o mòbil amb la mateixa companyia. Això significa que qualsevol usuari pot subscriure's a Movistar Plus+ sense necessitat de ser client de Movistar en altres serveis. Aquesta flexibilitat permet que més persones s'animin a provar els serveis de televisió de Telefónica sense lligams a altres serveis que no necessitin.

L'estratègia de Movistar d'incorporar nous canals i renovar la seva oferta de televisió està donant fruits. És probable que molts clients d'altres operadors estiguin considerant canviar-se per gaudir d'una experiència més completa. A més, la flexibilitat en la contractació de Movistar Plus+ sense necessitat de tenir altres serveis amb la companyia reforça encara més el seu atractiu.