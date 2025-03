Sorpresa a Movistar: els clients han parlat i tenen les idees molt clares

Recentment, Movistar ha rebut una bona notícia que, sens dubte, serà de gran interès per a la companyia i els seus usuaris. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una enquesta a 13.000 usuaris per conèixer les companyies amb millor valoració. Es centraven en el sector de la telefonia i el servei d'internet, i els resultats han estat molt positius per a Movistar.

Encara que no va ocupar el primer lloc en les diferents categories, l'empresa ha demostrat estar ben posicionada davant dels seus competidors.

Movistar en el top de les millors valorades

En l'anàlisi general de les companyies de telefonia, Movistar va aconseguir una destacada setena posició. El que li va permetre mantenir-se entre els operadors més valorats. En aquest rànquing, el primer lloc va ser per a Parlem, seguit de Pepephone i O2.

Encara que no va liderar la llista, la companyia de Telefónica demostra que continua sent una de les companyies preferides dels usuaris. De fet, les grans competidores com Orange i Vodafone ni tan sols van aconseguir estar en el top-10 d'aquest anàlisi. Això reforça la percepció que Movistar manté una sòlida relació amb els seus clients.

Aquest estudi revela que la valoració dels usuaris va més enllà dels preus o de la publicitat que fan les companyies. Els clients es fixen també en la qualitat del servei, l'atenció al client i la fiabilitat. Són aspectes en què Movistar ha sabut destacar-se.

La valoració de la fibra de Movistar

Quant a la valoració dels serveis de fibra òptica i internet a casa, els resultats també són positius per a Movistar. En aquest apartat, els usuaris de Pepephone van ser els més satisfets, seguits de Parlem i O2.

L'operador de Telefónica va repetir en la setena posició. Això indica que, encara que hi ha altres alternatives més valorades, la companyia continua sent una opció confiable en fibra. A més, en el lloc 13 es va situar Orange, cosa que deixa clar que Movistar supera altres competidors pel que fa a la satisfacció dels seus clients.

Una bona opció en televisió de pagament

Movistar Plus+ també ha estat part d'aquest anàlisi. En la categoria de televisió de pagament, Movistar Plus+ es va posicionar en el sisè lloc, per darrere de grans plataformes com Filmin, Apple TV i Netflix. Encara que no lidera el rànquing, continua sent una de les plataformes preferides pels usuaris, oferint una gran varietat de contingut i esports en directe.

A més, el seu servei de televisió es complementa amb les opcions d'internet i telefonia, cosa que li atorga un valor afegit davant de la competència.