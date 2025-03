Avís urgent de la DGT: si condueixes amb pluja, és important fer això

La pluja afecta la visibilitat i l'adherència de les carreteres, cosa que fa que la conducció sigui més perillosa. Aquests dies en moltes zones del país, les pluges són intenses, per la qual cosa és fonamental adaptar la nostra conducció a aquestes condicions. Conduir amb pluja requereix atenció i una actitud prudent per evitar incidents.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha llançat un avís sobre els riscos que presenta conduir en mullat. Les primeres gotes de pluja són especialment perilloses en barrejar-se amb la brutícia de l'asfalt, creant una capa relliscosa. Aquesta capa pot passar desapercebuda al principi, però augmenta significativament el risc de pèrdua de tracció en els primers moments de la pluja.

Consells per a una conducció segura sota la pluja

Quan plou, el primer que has de fer és reduir la velocitat, ja que el mullat de la calçada augmenta la distància de frenada. En condicions normals, el teu cotxe frena amb eficàcia, però en superfícies mullades, aquesta capacitat es veu disminuïda. Per això, mantenir una major distància amb el vehicle de davant és essencial per evitar col·lisions en cas d'haver de frenar de manera imprevista.

Els pneumàtics són un altre aspecte fonamental per conduir amb seguretat en pluja, assegura't que la pressió dels pneumàtics estigui correcta i que no presentin un desgast excessiu. Els pneumàtics en bon estat eviten l'aquaplaning, que ocorre quan l'aigua s'acumula sota els pneumàtics i el vehicle perd tracció, dificultant el control del cotxe. Així, mantenir els pneumàtics en bon estat t'ajudarà a evitar situacions de perill.

Altres trucs importants per conduir amb pluja

A més dels consells sobre velocitat i pneumàtics, hi ha altres punts a tenir en compte per a una conducció segura. És essencial portar els parabrises en bon estat, ja que una visibilitat reduïda pot augmentar els riscos. Assegura't que les escombretes estiguin en bon estat i el nivell del líquid netejaparabrises sigui l'adequat.

Per últim, no oblidis encendre els llums d'encreuament, ja que ajuden que altres conductors et vegin millor, especialment en pluja intensa o visibilitat limitada. En conduir sota la pluja, la DGT insisteix que mantinguis la calma i no et precipitis. L'excés de velocitat i les maniobres imprevistes són factors de risc que s'han d'evitar sempre.

Amb aquests consells de la DGT, estaràs més preparat per afrontar les carreteres mullades de manera segura. Recorda que conduir amb prudència i sense presses és la millor manera d'arribar al teu destí sense inconvenients. Si les condicions empitjoren durant el teu trajecte, no dubtis a aturar-te en un lloc segur fins que la visibilitat i la seguretat millorin.