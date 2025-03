Cauen dos grans premis de l'últim sorteig de l'Euromillones a Catalunya

L'últim sorteig de l'Euromillones es va celebrar ahir, dimarts 18 de març de 2025. El pot acumulat va assolir la impressionant xifra de 178 milions d'euros, cosa que va fer que molts jugadors apostessin per la sort. Per tant, era un sorteig amb grans expectatives.

Els números guanyadors del sorteig van ser els següents: 04, 09, 35, 46 i 50, amb les estrelles 08 i 11. Tanmateix, no hi va haver encertants de Primera Categoria (5+2), cosa que va augmentar l'Europot per al pròxim sorteig.

Euromillones deixa dos grans premis a Girona

Encara que l'Euromillones no va repartir el gran pot, sí que hi va haver tres bitllets premiats de Segona Categoria (5+1). Un dels quals va ser validat a Espanya, a l'Administració de Loteries núm. 23 de Getafe. Cadascun d'aquests tres guanyadors s'emportarà un premi de 332.090,38 euros.

Pel que fa als premis de Tercera Categoria (5+0), hi va haver sis encertants. Un dels quals també es va validar a Espanya, al Despatx Receptor núm. 33.455 d'Hostalric (Girona). Aquest bitllet ha estat premiat amb 38.807,50 euros, cosa que afegeix una nova alegria per als afortunats catalans.

Tanmateix, una de les notícies més destacades d'aquest sorteig és el guanyador de ‘El Millón’. Es tracta d'un joc complementari de l'Euromillones que atorga un premi fix d'un milió d'euros a un únic encertant en cada sorteig. Quan compres un bitllet d'Euromillones, automàticament participes també a ‘El Millón’ sense cap cost addicional. Cada bitllet d'Euromillones ve amb un codi de 9 caràcters alfanumèrics, que és el que s'utilitza per determinar el guanyador.

En aquesta ocasió el codi guanyador va ser el MJP88001 i també va caure a Catalunya. El bitllet premiat amb un milió d'euros va ser validat a l'Administració de Loteries núm. 2, ubicada a Ultònia (Girona). Així que sembla que la sort de l'últim sorteig de l'Euromillones s'ha volgut quedar en aquesta província catalana.

El pot de l'Euromillones augmenta per al pròxim sorteig

Tot i que no hi va haver guanyadors a la Primera Categoria, el sorteig va deixar una gran quantitat de premiats, cosa que manté viva l'emoció de cara als pròxims sortejos. El pròxim divendres, 21 de març, un únic encertant de Primera Categoria podria fer-se amb l'impressionant pot de 198 milions d'euros. Aquest premi promet continuar sent el centre d'atenció per a aquells que somien a canviar la seva vida de la nit al dia.

L'Euromillones, que se celebra els dimarts i divendres a París, ofereix una oportunitat única de guanyar grans sumes de diners. L'aposta simple costa 2,50 euros i cada bitllet consta de 5 blocs o taules, amb una opció d'apostar de forma senzilla o múltiple. Les apostes senzilles permeten marcar 5 números i 2 estrelles, mentre que les apostes múltiples ofereixen més combinacions per augmentar les probabilitats de guanyar.