Canvi de rumb a Movistar: els usuaris ja saben què els espera a partir d'ara

Movistar ha anunciat canvis importants en la seva plataforma de televisió Movistar Plus+ a partir de gener de 2025. Aquestes novetats afectaran la seva graella de canals i l'oferta de continguts, amb l'objectiu de millorar l'experiència dels seus usuaris. Si ets client de Movistar i gaudeixes del seu servei de televisió, és fonamental que sàpigues quins canvis s'implementaran.

Un dels més destacats és l'eliminació de catorze canals d'AMC Networks. Entre ells es troben Canal Cocina, Decasa, Canal Historia, Sundance TV i Odisea. Havien format part del catàleg de Movistar Plus+ durant diversos anys i ara desapareixeran de la programació.

No obstant això, per compensar aquesta baixa, la companyia ha inclòs nous canals de gran qualitat. A partir de gener de 2025, els usuaris de Movistar Plus+ podran gaudir de quatre nous canals produïts per la BBC. Es tracta de BBC History, BBC Home, BBC Food i BBC Top Gear.

Aporten una varietat de contingut que va des de documentals sobre història i ciència, fins a programes sobre cuina i automobilisme. El que promet enriquir l'experiència dels clients.

Movistar ve carregat de novetats

A més, Movistar ha anunciat una de les sorpreses més grans: Caza y Pesca. És un canal especialitzat en continguts sobre natura i esports a l'aire lliure. Fins ara tenia un cost addicional de 7 euros, però serà gratuït per a tots els usuaris de Movistar Plus+.

Però els canvis no es limiten només als canals. Movistar Plus+ també ha incorporat nous continguts de gran qualitat.

Una de les novetats és el canal Terror per M+. Oferirà una àmplia selecció de pel·lícules i sèries clàssiques del gènere de terror, juntament amb els títols més recents.

Una altra novetat important és l'arribada de Hits per M+, un canal dedicat a superproduccions de Hollywood. Permetrà als usuaris gaudir de les pel·lícules més recents i taquilleres de la indústria cinematogràfica, sense haver de pagar un extra per això.

A més, Movistar Plus+ ha afegit més de 1.000 títols de cinema de la plataforma Runtime en el paquet de canals més bàsic. Sense cap cost addicional.

Per a aquells que busquen una oferta més exclusiva, també ha integrat Filmin en el seu catàleg. Encara que amb un preu addicional de 9,99 euros al mes. Filmin és una plataforma de streaming que ofereix una àmplia selecció de cinema independent, sèries europees i documentals.

Finalment, Movistar Plus+ també ha incorporat Apple TV al paquet de Ficció Total. Aquest servei, que inclou sèries i pel·lícules originals d'Apple, estarà disponible per a tots aquells que hagin contractat aquest paquet.

Movistar confia que els canvis siguin per a millor

Amb tots aquests canvis, Movistar es prepara per oferir una experiència de televisió més completa i variada el 2025. L'eliminació d'alguns canals pot sorprendre els usuaris. No obstant això, la incorporació de nous continguts de qualitat promet millorar la seva oferta.

Els usuaris ja saben el que els espera aquest any. Una televisió més diversa, amb opcions per a tots els gustos i sense cost addicional en molts casos.