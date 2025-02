Els clients li deixen clar a Movistar: si torna a passar, hi haurà conseqüències

Els usuaris de Movistar i la seva marca secundària O2 es van trobar recentment amb un problema que va afectar greument la seva experiència de navegació. Molts van reportar dificultats per accedir a certes pàgines web, especialment aquelles que utilitzen els serveis de Cloudflare en la seva opció gratuïta.

Aquest incident, que no va ser un error aïllat ni puntual, va deixar uns quants sense poder accedir als seus llocs web preferits. I fins i tot alguns no podien entrar ni a les seves pròpies pàgines.

El problema va començar a detectar-se entre diumenge i dilluns, i va afectar principalment els clients de fibra de Movistar i O2. Segons els denunciants, quan intentaven accedir a una pàgina web, aquesta no carregava, mostrant un error de connexió. Aquest inconvenient no només va afectar uns pocs usuaris, sinó que va ser un problema generalitzat.

Movistar no pot quedar-se de braços plegats

El que més va sorprendre els usuaris va ser que la incidència no es donava en les connexions mòbils. Aquells que intentaven accedir a les pàgines a través de la seva xarxa mòbil de Movistar o O2 no experimentaven el mateix problema. El que deixava clar que l'error estava vinculat únicament a la connexió de fibra.

Sense dubte, això va causar gran molèstia als usuaris de fibra. No entenien per què clients de diferents companyies no estaven patint el mateix problema. I només ells eren els afectats.

Aquest tipus d'incidència no és una cosa que els clients estiguin disposats a passar per alt. Molts d'ells han expressat la seva preocupació i han exigit una explicació clara de Movistar. A més de solucions ràpides per evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.

Només va passar a Movistar

El malestar és encara més gran quan s'observa que altres usuaris de diferents operadors no van tenir la mateixa experiència negativa. Aquells que utilitzen serveis d'altres companyies no van experimentar aquest tipus d'errors en accedir a pàgines web que empren Cloudflare.

Aquest contrast ha generat desconfiança entre els usuaris de Movistar i O2. De fet, alguns ara consideren l'opció de canviar-se de proveïdor si els problemes persisteixen.

L'accés a internet és una necessitat fonamental per a molts, tant a nivell personal com professional. Per aquesta raó, qualsevol incidència que afecti la connexió, especialment de manera tan generalitzada, genera un gran impacte. Els clients de Movistar i O2 esperen que la companyia prengui mesures i faciliti solucions de manera eficient i ràpida.

En cas contrari, és probable que alguns usuaris decideixin prendre decisions dràstiques, com canviar de proveïdor, per evitar futures complicacions. És evident que aquest tipus d'incidències no poden tornar a repetir-se, i els usuaris exigeixen una resposta clara i solucions efectives.