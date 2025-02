Adeu a la llista Robinson: el nou i efectiu truc per no rebre trucades d'SPAM

En l'era digital, les trucades comercials i els anuncis no sol·licitats s'han convertit en una molèstia constant. Cada cop més persones busquen solucions per gestionar aquesta invasió de publicitat. Amb l'augment de les opcions digitals, resulta crucial tenir eines que ajudin a controlar quin tipus de publicitat reben els usuaris.

El problema de la publicitat intrusiva no només afecta els telèfons mòbils, sinó també altres mitjans. Les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria també són utilitzades per enviar anuncis no desitjats. En aquest context, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha llançat una nova eina per oferir una solució més completa: la llista “Stop Publicitat”.

Què és la llista “Stop Publicitat” i com funciona?

La llista “Stop Publicitat” és una nova eina impulsada per l'AEPD per evitar la recepció de publicitat no desitjada. A diferència de la llista Robinson, aquesta plataforma també se centra a bloquejar la publicitat en els canals digitals com xarxes socials i aplicacions de missatgeria. A més de les trucades telefòniques i els missatges de text, la nova eina permet gestionar els anuncis intrusius en diverses plataformes.

El procés d'inscripció és gratuït i senzill. Els usuaris han de registrar-se al portal web de l'AEPD, proporcionant les seves dades personals. Un cop inscrits, les empreses comercials han de consultar la llista abans d'enviar publicitat, garantint que no contacten aquells que han sol·licitat no rebre-la.

En inscriure's a la llista, els usuaris poden gestionar les preferències de publicitat que desitgen rebre. Això els permet limitar la informació que comparteixen amb les empreses. Així, tenen el control sobre quin tipus d'anuncis desitgen bloquejar, millorant la seva experiència digital.

Una solució que complementa la llista Robinson

La llista “Stop Publicitat” complementa la coneguda llista Robinson. Aquesta nova eina amplia la protecció, cobrint també els mitjans digitals i mòbils. D'aquesta manera, els usuaris poden gestionar millor els anuncis que arriben a través de telèfons mòbils, correus electrònics i xarxes socials.

La integració d'ambdues llistes permet oferir una protecció més completa. A través d'aquest servei, els ciutadans poden reduir la quantitat de publicitat no desitjada que reben en tots els canals. Això respon a la creixent demanda de solucions per a la invasió de màrqueting intrusiu en la vida quotidiana.

L'objectiu principal de la llista “Stop Publicitat” és adaptar-se a les noves formes de publicitat que dominen el món digital. Amb aquesta eina, l'AEPD busca oferir una resposta més efectiva a les queixes sobre l'excés d'anuncis. Els usuaris, ara més que mai, tenen el poder de protegir la seva privacitat i controlar la informació que es comparteix amb les empreses.