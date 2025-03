Movistar i Vodafone trepitgen l'accelerador i van a per totes: els clients, encantats

Movistar està treballant a tota màquina en un projecte molt ambiciós que podria canviar la manera en què ens connectem a Internet en el futur. La companyia serà pionera a Europa en llançar la primera tarifa d'Internet per satèl·lit. Aquest innovador servei s'estrenarà a Alemanya amb O2, però la idea és expandir-lo a Espanya en els pròxims mesos.

No obstant això, l'operador de Telefónica no pot relaxar-se. I és que Vodafone també està desenvolupant una iniciativa similar per oferir aquest servei al llarg de 2025.

La connectivitat és un aspecte clau en el món actual. Movistar i Vodafone saben que mantenir-se a l'avantguarda és essencial per continuar sent competitius. El servei d'Internet per satèl·lit promet ser una gran oportunitat per millorar la cobertura en zones rurals i de difícil accés.

No obstant això, aquest avanç no estarà disponible per a tots els usuaris, ja que el cost d'aquest servei serà considerablement alt. Segons les primeres informacions, el preu serà d'aproximadament 7 euros per cada megabyte (MB) de dades.

Això és una xifra molt més cara que les tarifes estàndard de dades mòbils de qualsevol operador. En elles, els usuaris solen obtenir gigabytes (GB) de dades per un preu molt més baix. Per posar-ho en perspectiva, si un client arribés a consumir 1 GB de dades, el cost total podria superar els 7.000 euros.

Movistar sap que els preus són elevats

Aquest alt cost fa que, en principi, aquest servei no sigui adequat per a clients particulars, ja que els preus serien prohibitius. No obstant això, podria ser de gran utilitat per a empreses o administracions públiques que necessitin una connexió fiable en situacions extremes o d'emergència. Quan no hi ha cobertura estàndard disponible.

En aquests casos, l'Internet per satèl·lit podria convertir-se en una eina vital per garantir la comunicació. Malgrat les altes tarifes, aquest avanç suposa un pas important per millorar la connectivitat global. A Europa, els serveis d'Internet per satèl·lit encara estan en les seves primeres fases de desenvolupament, per la qual cosa encara estem per darrere d'Amèrica.

Movistar i Vodafone confirmen que el futur passa per això

Movistar i Vodafone són conscients que aquest avanç en la connectivitat és clau per al futur. D'aquí que estiguin invertint en millorar la cobertura i ampliar les possibilitats de connexió per a més persones.

És evident que el futur de la connectivitat a Espanya promet estar marcat per avenços com l'Internet per satèl·lit. No obstant això, encara falten alguns anys perquè es converteixi en una opció accessible per a tothom. Movistar lidera aquest procés, però Vodafone també està molt pendent de cada pas, ja que la competència està en el seu màxim apogeu.