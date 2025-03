Ni Vodafone ni Movistar: aquest operador promet canviar-ho tot amb aquesta novetat

Vodafone i Movistar han dominat durant anys el mercat de les telecomunicacions amb la seva àmplia oferta de serveis. No obstant això, un nou jugador ha entrat al camp amb força i amenaça amb posar-los en seriosos problemes. Es tracta de Digi.

Fins ara, ha estat coneguda per les seves tarifes econòmiques i la seva àmplia cobertura mòbil. Però en els últims mesos ha començat a fer passos ferms cap a la consolidació de la seva plataforma de televisió. Això ha generat una gran expectació, ja que es planteja com una alternativa seriosa a gegants com Vodafone i Movistar.

Digi té plans ambiciosos per expandir la seva presència en aquest sector. En particular, s'està enfocant a oferir més protagonisme a la seva plataforma de televisió. Tot això amb la intenció de fer front als paquets de continguts d'altres companyies.

La seva aposta és clara. Passa per guanyar terreny amb una oferta diferent que apunti tant als usuaris més joves com a aquells que busquen opcions accessibles.

Un dels moviments més interessants de Digi és la seva intenció d'incorporar el futbol a la seva oferta televisiva. Encara que s'espera que en el futur pugui arribar a oferir partits de la Primera Divisió o fins i tot la Champions League, de moment, la companyia ha descartat aquestes opcions. En el seu lloc, Digi contempla oferir un servei addicional per als seus clients amb els encontres de la Segona Divisió.

Una amenaça per a Vodafone i Movistar

Aquest enfocament pot resultar una amenaça per a Movistar i Vodafone. Durant anys han estat els principals proveïdors de futbol a Espanya a través dels seus contractes exclusius. Movistar, per exemple, també té un acord amb Orange per oferir els partits de la Primera Divisió i la Champions League

No obstant això, l'estratègia de Digi podria donar-li una nova perspectiva al mercat. I és que proporcionaria als usuaris una opció més assequible per seguir el futbol. Especialment a aquells que no estan disposats a pagar els preus elevats d'altres serveis.

Descarten les plataformes de streaming

Encara que Digi sembla tenir una proposta atractiva, la competència amb Vodafone i Movistar no serà fàcil. Ambdues operadores compten amb avantatges en termes de contingut i serveis addicionals. Movistar i Vodafone ofereixen streaming a través de plataformes com Netflix o HBO Max, una cosa que Digi ha descartat per al moment.

La companyia ha confirmat que no té intenció d'integrar aquests serveis en la seva plataforma de televisió. El que limita el seu atractiu per a aquells que busquen una oferta més completa.