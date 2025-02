Preu de la llum avui, divendres 28 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 28 de febrer de 2025, és de 111,21 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dijous, parlem d'una petita baixada de 9,22 euros. Recordem que, en la jornada del 27 de febrer, el preu mitjà de la llum se situava en els 120,43 euros per MW/h.

El cert és que aquest últim dia de febrer no serà un dia especialment barat per consumir llum. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el MW/h superarà els 151 euros. De totes maneres, ni tan sols en la franja més barata no baixarem dels 80 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, divendres 28 de febrer de 2025, hora a hora

Si entrem en detall, observem dos pics amb preus de la llum força alts al matí i a la nit. Al mateix temps, també tindrem dues franges amb tarifes una mica més assequibles. La millor de totes es donarà a la tarda, per la qual cosa es podrà aprofitar força.

Així, d'11:00 a 12:00 el MW/h costarà 93 euros, encara que de 12:00 a 13:00 el preu baixarà a 91,08 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 tindrem el preu més barat del divendres: 80,13 euros per MW/h. Per últim, de 14:00 a 15:00 el preu del MW/h se situarà en els 85,2 euros.

11:00 - 12:00: 93 €/MWh.

12:00 - 13:00: 91,08 €/MWh.

13:00 - 14:00: 80,13 €/MWh.

15:00 - 16:00: 85,2 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Sobre les tarifes de la llum cares, en les primeres hores del dia has de vigilar el teu consum de sis a deu del matí. Entre les 07:00 i les 08:00 el MW/h costarà 133,87 euros. Però és que, entre les 08:00 i les 09:00, la tarifa es dispararà encara més, fins als 142,9 euros per MW/h.

07:00 - 08:00: 133,87 €/MWh.

08:00 - 09:00: 142,9 €/MWh.

19:00 - 20:00: 151,96 €/MWh.

20:00 - 21:00: 134,27 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00 el MW/h costarà 123,52 euros. Entre les 19:00 i les 20:00 el preu assolirà el seu màxim: 151,96 euros per MW/h. Finalment, entre les 20:00 i les 21:00 la tarifa ja baixarà fins als 134,27 euros per MW/h.