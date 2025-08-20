Adeu Grècia: en aquesta ciutat d'Espanya tenen una còpia exacta del famosíssim Partenó
Amb columnes imponents i un entorn singular, aquest enclavament sorprèn per la seva barreja de tradició i creativitat
A la comarca de les Vegas Altas del Guadiana (Extremadura), a la ciutat de Don Benito, s'aixeca un monument que no deixa indiferent. A primera vista, recorda el Partenó d'Atenes, amb la seva sèrie de columnes que evoquen l'arquitectura clàssica. Tanmateix, el seu origen no té res a veure amb l'antiga Grècia, sinó amb una iniciativa local de caràcter sostenible.
Aquest singular temple està construït amb materials reciclats. Tubos de formigó, llambordes i elements d'antigues sèquies en formen l'estructura, donant forma a un conjunt monumental únic a Espanya. Lluny de ser un simple caprici estètic, s'ha convertit en un símbol de creativitat, consciència ecològica i orgull per als veïns.
Arquitectura amb materials reciclats
El Partenó de Don Benito compta amb 34 columnes que s'inspiren en l'ordre dòric, tot i que no segueixen estrictament les normes clàssiques. La seva construcció va ser progressiva, i el 2011 es va completar amb una teulada metàl·lica que li va donar l'aparença definitiva de temple grec. Des de llavors, el lloc s'ha consolidat com un punt de trobada cultural i turístic.
L'obra s'aixecà al parc del Palmeral, una àmplia zona verda on conviuen palmeres, camins i espais de descans. Allà, el Partenó actua com un element urbà, integrant natura i arquitectura. Més enllà de la seva funció ornamental, és un exemple de com reutilitzar materials pot generar valor estètic i social.
Un espai per a la cultura i la vida local
El temple no va trigar a convertir-se en escenari de diferents activitats culturals. Representacions teatrals com Antígona van trobar en aquest espai un marc perfecte, barrejant l'essència del teatre clàssic amb un entorn modern i reciclat. El seu ús com a espai cultural ha reforçat la connexió entre el monument i els habitants del municipi,
Des de 2016, durant les nits de lluna plena a l'estiu, s'organitza a Don Benito una ruta nocturna coneguda com “El Palmeral”. Aquesta caminada surt del nucli urbà i porta fins al Partenó.
La ciutat és un dels principals nuclis urbans de Badajoz. El Partenó forma part de les seves senyes d'identitat recents i ha passat de ser una curiositat arquitectònica a un lloc emblemàtic. Visitants de la comarca i d'altres regions d'Extremadura s'hi acosten per conèixer de prop un temple que trenca amb el que s'esperava.
Història i tradició en clau contemporània
El valor del Partenó extremeny no rau només en la seva semblança amb el temple grec. Recupera l'estètica clàssica per recordar la importància del patrimoni, però alhora aposta pel reciclatge i la sostenibilitat. En un territori on l'agricultura i la reutilització de recursos formen part de la vida diària, el monument reflecteix un esperit pràctic i creatiu.
El parc on es troba és també lloc de trobada per a famílies, esportistes i veïns que gaudeixen d'activitats a l'aire lliure. Així, el Partenó s'integra en la vida quotidiana del municipi, més enllà del seu valor fotogràfic o turístic.
Una visita singular a Don Benito
Coneguda pel seu dinamisme econòmic i per ser centre neuràlgic de les Vegas Altas, Don Benito ofereix al viatger un conjunt d'atractius. Entre ells, el Partenó reciclat és potser el més inesperat. A pocs minuts del centre urbà, permet gaudir d'un passeig diferent en un entorn on la creativitat arquitectònica es barreja amb la vida local.
No cal viatjar fins a Atenes per trobar-se amb un temple clàssic. Al cor d'Extremadura, Don Benito demostra que també des de materials humils pot sorgir un monument únic. I també que és capaç de sorprendre i deixar empremta en qualsevol visitant.
