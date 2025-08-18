Preu de la llum avui, dimarts 19 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta els preus de la llum d'aquest dimarts, 19 d'agost de 2025, i aprofita els trams més barats del dia
El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 19 d’agost de 2025, és de 77,72 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d’una baixada de 18,96 euros. Recordem que, en la jornada del 18 d’agost, el MWh tenia un cost mitjà de 96,68 euros.
Sens dubte, el menor consum elèctric i les bones condicions meteorològiques s’amaguen darrere d’aquesta moderació del preu de la llum. Segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), en la franja més cara el MWh tindrà un preu superior als 106 euros. Això sí, en el tram més econòmic el cost del MWh se situarà per sota dels 30 euros.
Preu de la llum avui, dimarts 19 d’agost de 2025, hora a hora
Un altre detall molt cridaner és que els preus es mantindran força estables al llarg de tot el dimarts. Tant la matinada com la nit destacaran per tenir preus força alts, com passa des de fa dies. Això sí, a la tarda, les tarifes es moderaran molt, per la qual cosa és recomanable centrar el nostre consum en aquesta franja.
Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh passarà a ser de 30 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 trobarem la tarifa més econòmica del dia: 29,14 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MWh pujarà una mica de preu, fins a situar-se en els 30,91 euros.
- 12:00 - 13:00: 30 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 29,14 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 30,91 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 40,54 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el dimarts?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, el cost del MWh oscil·larà entre els 90 i els 103 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 102,82 euros, tot i que a partir d’aquí començarà a baixar. De 08:00 a 09:00 el preu del MWh serà de 98,1 euros, és a dir, se situarà per sota dels 100 euros.
- 00:00 - 01:00: 103,06 €/MWh.
- 07:00 - 08:00: 102,82 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 106,85 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 106,54 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00, el preu del MWh pujarà fins als 106,85 euros, sent el més alt del dia. De 22:00 a 23:00 la tarifa baixarà una mica, situant-se el cost del MWh en els 106,54 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh tindrà un cost total de 99 euros.
Més notícies: