Preu de la llum avui, dimecres 20 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix el preu de la llum d'aquest dimecres, 20 d'agost de 2025, i aprofita les franges més econòmiques
El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 20 d'agost de 2025, és de 68,31 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d'una nova baixada, aquesta vegada de 9,41 euros. Recordem que, en la jornada del 19 d'agost, el MWh tenia un preu mitjà de 77,72 euros.
Les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) mostren clarament aquesta baixada. En la franja més cara del dia, el MWh superarà per molt poc els 100 euros. Però és que, en la franja més barata de dimecres, el preu del MWh quedarà molt a prop dels 27 euros.
Preu de la llum avui, dimecres 20 d'agost de 2025, hora a hora
Igual que aquests últims dies, la matinada i la nit tornaran a tenir els preus més cars de tot el dia. En canvi, durant una àmplia franja central, les tarifes es moderaran força, amb preus força assequibles. Això sí, la franja més econòmica de totes la tornarem a tenir a la tarda, quan s'assolirà el preu mínim del dia.
Així, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà 35 euros, tot i que de 14:00 a 15:00 el preu serà de 31,53 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 tindrem la tarifa més barata del dia: 27,2 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh se situarà en els 27,99 euros.
- 13:00 - 14:00: 35 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 31,53 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 27,2 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 27,99 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dimecres?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, el preu del MWh oscil·larà entre els 76 i els 95 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un preu total de 96,54 euros. Això sí, de 08:00 a 09:00 el preu ja baixarà fins als 89,81 euros per MWh.
- 00:00 - 01:00: 95,58 €/MWh.
- 07:00 - 08:00: 96,54 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 100,07 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 97,52 €/MWh.
A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem la tarifa més alta de tota la jornada: 100,07 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 el preu ja començarà a baixar una mica, situant-se en els 97,52 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el cost total del MWh serà de 84,98 euros.
Més notícies: