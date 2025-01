Gir de 180º amb l'aplicació ‘La Meva Salut’: la novetat que s'implementa des d'ara

La Meva Salut és l'aplicació del sistema català de la salut que ajuda a gestionar de forma virtual les teves visites, resultats i altres. Cada vegada són més les persones que la fan servir, per la qual cosa la novetat que acaben d'implementar afecta a molts. Concretament, a partir del pròxim dijous 30 de gener es posarà en marxa un nou sistema de doble autenticació per accedir a La Meva Salut.

Aquesta mesura té com a objectiu reforçar la seguretat i protegir la privacitat dels usuaris davant de possibles riscos digitals. Quan els usuaris accedeixin a La Meva Salut fent servir la seva contrasenya, rebran un codi numèric únic a través d'un SMS enviat al número de telèfon registrat en el sistema. Aquest codi haurà de ser introduït en una pantalla addicional per completar el procés d'autenticació i accedir al servei.

La novetat s'aplicarà tant en la versió web com en l'aplicació mòbil de La Meva Salut. La implementació de la doble autenticació forma part d'un conjunt d'accions portades a terme per millorar la seguretat de La Meva Salut. Entre aquestes mesures s'inclou la incorporació del sistema idCAT Mòbil com a alternativa d'identificació, l'enfortiment de les contrasenyes personals i la introducció de notificacions automàtiques per correu electrònic.

La novetat modificarà l'accés a l'aplicació

Això es durà a terme cada vegada que es modifiquin les dades de contacte vinculades al perfil de l'usuari. D'aquesta manera, es garantirà una protecció addicional davant de possibles accessos no autoritzats. A més de l'autenticació amb usuari i contrasenya, hi ha altres mètodes d'identificació per ingressar a La Meva Salut.

idCAT Mòbil: un sistema que es pot obtenir presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) o de forma digital mitjançant un formulari en línia assistit

Certificat digital o DNI electrònic (DNIe): una opció disponible únicament per accedir a través de la versió web a lamevasalut.gencat.cat

En cas de dubtes o dificultats per accedir, els usuaris poden contactar amb el servei 061 o acudir als centres d'atenció primària. Amb aquesta novetat, el Departament de Salut reforça el seu compromís amb la seguretat digital i la protecció de les dades personals dels ciutadans. Assegurant una experiència més segura i confiable en l'accés als serveis sanitaris en línia.

Una nova forma de gestionar la salut

Fa uns anys demanar cita al teu metge de capçalera a través d'una aplicació mòbil semblava una cosa impossible. De fet, era habitual fer-ho per telèfon fix o, directament, desplaçar-se fins al centre més proper i demanar hora presencial. Però tot això ha canviat i la nova era tecnològica arriba amb més novetats.

Cada vegada es descobreixen millores en aquest tipus d'aplicacions i es van implementant amb el pas del temps. Amb l'ús de La Meva Salut s'estalvia temps d'espera i es té la possibilitat de consultar el teu historial quan sigui precís. Per la qual cosa qualsevol canvi a millor és un esglaó més en el benestar dels seus usuaris.