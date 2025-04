Vodafone ho torna a fer i els clients no es poden creure aquesta bogeria: fes-ho avui

Vodafone ha fet un pas important per captar l'atenció de milers d'usuaris amb una oferta que no es pot deixar passar. Amb una tarifa pensada per a aquells que busquen una excel·lent qualitat de servei a un preu assequible, la companyia ha llançat una promoció de fibra d'1 Gb per a la llar. Aquesta proposta promet transformar l'experiència d'entreteniment, treball i navegació.

Per només 35 euros al mes, els clients poden gaudir d'una connexió a internet d'1 Gb. Resulta ideal per navegar a alta velocitat, veure vídeos, pel·lícules, jugar en línia o teletreballar sense interrupcions. Això converteix la promoció en una de les més competitives del mercat, ja que combina qualitat i preu en un sol paquet.

A més de la fibra, aquesta oferta també inclou un servei de fix amb trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals. El que garanteix que els usuaris puguin mantenir-se connectats sense preocupacions addicionals. La facilitat de comptar amb una tarifa única per a diverses necessitats fa d'aquesta oferta una de les més atractives de la temporada.

Vodafone afegeix també la seva oferta de televisió

Un punt que diferencia aquesta oferta d'altres al mercat és la inclusió de Vodafone TV. Ve amb una àmplia varietat de més de 70 canals perquè l'entreteniment mai falti a casa teva. Entre els canals més destacats, podem trobar AMC, TCM, Canal Hollywood, Sundance TV, National Geographic, Eurosport 1

També tindràs accés a una excel·lent selecció de canals nacionals, com Comedy Central, XTRM, Decasa, Cocina, COSMO, MTV i Selekt. Garanteixen un contingut variat per a tots els gustos. Els amants de les notícies i la informació també es veuran satisfets amb canals com Euronews, CNN International i CNBC.

Per descomptat, aquesta tarifa inclou els canals habituals de TDT i autonòmics. Així que no hauràs de renunciar als teus programes locals preferits.

Condicions i avantatges de l'oferta de Vodafone

Aquesta proposta de Vodafone està disponible sota unes condicions molt clares. Per poder beneficiar-se d'aquesta tarifa, es requereix una permanència d'un any, la qual cosa és bastant habitual en el sector. A més, la instal·lació de la fibra no tindrà cap cost, llevat que es causi baixa abans de finalitzar l'any de permanència.

Aquest detall és important per a aquells que busquen una opció sense despeses addicionals i sense complicacions. L'oferta està pensada per a aquells que no necessiten línies mòbils, però que desitgen aprofitar al màxim una connexió a internet d'alta velocitat i un servei de televisió de qualitat.