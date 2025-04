Preu de la llum avui, dijous 3 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 3 d'abril de 2025, és de 22,10 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una nova baixada, de 5,89 euros. Recordem que, en la jornada del 2 d'abril, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 27,99 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) també es pot apreciar clarament aquesta baixada. En la seva franja més cara, el preu del MWh se situarà en els 80 euros. És a dir, el preu màxim de l'electricitat tornarà a ser inferior als 100 euros per MWh, una cosa bastant inusual.

Preu de la llum avui, dijous 3 d'abril de 2025, hora a hora

Una vegada més, tornarem a trobar dues franges en què la llum baixarà clarament de preu. La primera d'elles la tindrem de matinada, per la qual cosa no se li podrà treure massa profit. Però la segona es donarà a la tarda, una franja molt aprofitable per a un gran nombre de consumidors espanyols.

Així, d'11:00 a 12:00 el preu del MWh se situarà en els 3,52 euros. Entre les 12:00 i les 13:00 la tarifa baixarà una mica més, fins als 0,5 euros per MWh. Per últim, el preu més baix del dia el tindrem de 13:00 a 16:00, quan el MWh costarà 0 euros.

11:00 - 12:00: 3,52 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,5 €/MWh.

13:00 - 16:00: 0 €/MWh.

16:00 - 17:00: 1,87 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Quant als preus més cars, en la primera meitat del dia hauràs de vigilar el teu consum al matí d'hora. De 08:00 a 09:00 el MWh tindrà un preu de 56,33 euros. Però és que, de 07:00 a 08:00 i de 09:00 a 10:00, el preu del MWh se situarà en els 38,11 euros.

08:00 - 09:00: 56,33 €/MWh.

09:00 - 10:00: 38,11 €/MWh.

20:00 - 21:00: 80 €/MWh.

21:00 - 22:00: 79 €/MWh.

A la tarda, de 19:00 a 20:00 el MWh tindrà un preu de 35 euros, encara que pujarà molt més. De 20:00 a 21:00 tindrem la tarifa més alta de tot el dijous: 80 euros per MWh. Finalment, entre les 21:00 i les 22:00 el preu del MWh serà de 79 euros.