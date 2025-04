Santoral d'avui, dimecres 30 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels abandonats, dels orfes i de qui pateix.

Qui va ser Sant Josep Benito Cottolengo, el Sant més important del dimecres, 30 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Sant Josep Benito Cottolengo que va néixer el 1786 a Bra, una localitat italiana que pertanyia al regne de Sardenya. Des de petit va desenvolupar una gran sensibilitat pels més pobres, marginats i abandonats.

Després de ser ordenat sacerdot li va ser assignada la parròquia de Torí. Des d'allà Sant Josep Benito Cottolengo va dedicar la seva vida a donar catequesi i a atendre els moribunds, per qui tenia gran vocació.

Va fundar la Piccola Casa Della Divina Providenza a la Volta Rossa. Aquesta ordre religiosa va resultar clausurada per ordre ministerial el 1881 per una epidèmia de còlera que s'abatia sobre la ciutat. Hi havia por que el seu centre es convertís en un focus d'infecció.

Sant Josep Benito Cottolengo va voler seguir atenent els més necessitats. Per aquesta raó va marxar de la parròquia i es va instal·lar als afores de la ciutat. De nou va tornar a fundar l'ordre que més tard es convertiria en un grandiós hospital.

La seva obra segueix avui dia vigent i la Piccola Casa atén actualment a milers de persones. Actualment s'utilitza el terme "cottolengo" per designar una casa de cures pal·liatives per a pobres.

Josep és un nom masculí d'arrel hebrea, que significa 'multiplicar'. Benito és un nom que procedeix del llatí i que vol dir 'bondadós'. Aquest dia, a Espanya, uns 2.905 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Josep Benito Cottolengo.

San Pedro Levita

Sant Pere Levita va ser un monjo nascut a mitjans del segle VI a Roma, Itàlia. La seva vida és un testimoni de la seva fe inquebrantable i de dedicació al servei de l'Església. Va saltar a la fama durant el papat de Gregori Magne, que va reconèixer el seu talent i el va nomenar administrador del patrimoni de l'Església romana.

Beata María de l'Encarnació Guyart Martin

Beata María de l'Encarnació Guyart Martin va ser una religiosa francesa nascuda al segle XVII. Va pertànyer a la Companyia de Santa Úrsula i va ser la fundadora de la Unió Canadenca de l'Orde de Santa Úrsula.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 30 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: