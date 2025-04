Santoral d'avui, dimarts 29 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial la patrona d'Europa i d'Itàlia. ·

Qui va ser Santa Caterina de Siena, la festivitat més important del dimarts, 29 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Santa Caterina de Siena que va néixer l'any 1347 a Siena, Itàlia. Quan tenia cinc anys va veure Déu envoltat d'àngels, somrient-li i impartint-li la benedicció.

Uns anys després, el pare de Caterina va decidir que la seva filla es casaria amb un jove adinerat. Ella, quan ho va saber es va negar en considerar que la seva vida estava lligada a Déu. Com a càstig, el seu pare li va encarregar que realitzés totes les tasques de la casa, una cosa que per a ella era suportable gràcies al suport que sentia de Déu.

Finalment, els seus pares van cedir i Caterina va ingressar a l'Orde de Sant Domènec. La jove dedicava tot el seu temps a ajudar orfes i pobres a qui va cuidar durant les epidèmies de pesta negra.

La popularitat de Santa Caterina de Siena va arribar fins al punt que molts s'acostaven a ella per escoltar-la. Llavors va començar la seva vida pública com a conciliadora entre sobirans i consellera de prínceps.

Malgrat que no sabia llegir ni escriure, es va esforçar per escriure el Diàleg de la divina providència, on va recollir les seves experiències místiques. Actualment es conserven a més 375 cartes de contingut teològic considerades una obra clàssica. Per aquesta raó Santa Caterina de Siena és considerada una de les dones més icòniques de l'Edat Mitjana.

Caterina és un nom femení d'origen grec, el significat del qual és 'pur'. En aquest dia a Espanya, 52.195 dones celebren el seu sant en honor a Santa Caterina de Siena.

San Tíquic

San Tíquic va ser deixeble de l'apòstol Sant Pau, que en les seves epístoles el crida germà caríssim, ministre fidel i consiervo en el Senyor. De les Epístoles es dedueix que Tíquic va visitar Pau a la presó almenys en una ocasió. Pau estava pres quan va escriure la seva Carta als Efesis, i va fer que Tíquic la lliurés a l'Església d'allà.

San Hug Abat

San Hug Abat va ser un religiós nascut a França al segle XI. Va governar santament el seu cenobi durant més de sis dècades i es va mostrar entregat a les almoines i a l'oració. Va mantenir i promoure la disciplina monàstica i va estar atent a les necessitats de l'Església.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 29 d'abril:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: