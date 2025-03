Preu de la llum avui, dimarts 11 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 11 de març de 2025, és de 96,94 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d'un encariment de 3,95 euros. Recordem que, en la jornada del 10 de març, el preu mitjà de la llum se situava en els 92,99 euros per MWh.

En definitiva, no es tracta d'una gran diferència, una cosa que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dimarts el preu del MWh superarà els 157 euros. En canvi, en la franja més barata de tot el dia la tarifa no s'allunyarà dels 69 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dimarts 11 de març de 2025, hora a hora

Tot i que no es tracta d'un dia molt econòmic per gastar llum, hi ha bones notícies. Els consumidors podran aprofitar fins a dues franges amb tarifes relativament barates. Com és habitual, aquestes franges les trobem de matinada i a la tarda, sent aquesta última la més útil de totes.

Així, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà 77,87 euros, si bé de 14:00 a 15:00 el preu ja baixarà a 75 euros per MWh. Però el millor de tot és que el preu més barat del dia s'allargarà durant dues hores. Concretament, de 15:00 a 17:00 el MWh tindrà un cost de 69,1 euros.

13:00 - 14:00: 77,87 €/MWh.

14:00 - 15:00: 75 €/MWh.

15:00 - 16:00: 69,1 €/MWh.

16:00 - 17:00: 69,1 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Si vols evitar les tarifes més altes, vigila el teu consum en les primeres i en les últimes hores del dia. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un cost de 114,57 euros. Però és que, entre les 08:00 i les 09:00 el preu del MWh se situarà en els 126,96 euros.

08:00 - 09:00: 126,96 €/MWh.

19:00 - 20:00: 157,5 €/MWh.

20:00 - 21:00: 137,84 €/MWh.

21:00 - 22:00: 119,33 €/MWh.

A la tarda, de 19:00 a 20:00 trobem la tarifa més alta de tota la jornada: 157,5 euros per MWh. De 20:00 a 21:00 el preu ja baixarà una mica, fins als 119,33 euros per MWh. Finalment, entre les 22:00 i les 23:00 el MWh passarà a costar 108,78 euros.