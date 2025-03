Gerro d'aigua freda per a Vodafone: el greu error que li pot costar una milionada

Vodafone Espanya s'enfronta a una demanda que podria costar-li una milionada. L'empresa Circles.Life, una teleoperadora xinesa sense presència a Espanya, ha sol·licitat a l'operadora espanyola una indemnització de res menys que 20 milions d'euros.

El motiu d'aquesta demanda, com es recull a El Confidencial, és una acusació de competència deslleial, a més d'inducció a infracció contractual i violació de secrets comercials.

Vodafone ha de donar explicacions després del que ha passat

Aquesta situació té el seu origen el 2022. En aquella època, Circles.Life va adquirir alguns actius d'una empresa anomenada Paretenum, que prèviament havia treballat amb Vodafone Espanya. Els proporcionava programari i altres serveis.

Segons la versió de Circles.Life, la venda d'aquests actius no incloïa el contracte que Paretenum tenia amb l'operadora espanyola, el que va desencadenar una sèrie de negociacions per determinar si Circles.Life continuaria amb el servei que Paretenum li prestava a Vodafone.

No obstant això, segons l'empresa xinesa, durant el procés de renegociació, es va produir una sèrie de fets que consideren injustos. La principal acusació de Circles.Life és que, en aquell moment, 40 empleats de la companyia van abandonar el seu lloc per unir-se a Vodafone.

Per a la teleco asiàtica, aquest moviment va ser un acte de traïció per part de l'operadora espanyola. Entenia que aquests treballadors eren clau en la gestió del programari que Paretenum havia proporcionat a Vodafone. Segons ells, Vodafone no només va incomplir un acord implícit amb Circles.Life, sinó que també va aprofitar la situació per captar aquests empleats de manera deslleial.

Arran d'aquests fets, Circles.Life va interposar la demanda al Jutjat del Mercantil 18 de Madrid, sol·licitant una indemnització de 20 milions. L'empresa xinesa argumenta que Vodafone Espanya va actuar de manera contrària a les normes de competència. De ser favorable, aquesta sanció podria marcar un precedent important en la relació entre operadores i els contractes subjacents als seus proveïdors de serveis.

Vodafone confia que desestimin la demanda

Per la seva banda, Vodafone ha defensat fermament la seva posició. L'operadora espanyola sosté que les acusacions de Circles.Life són completament infundades i ha confiat que el tribunal desestimarà la demanda.

Segons l'operador, no hi va haver cap irregularitat en les seves accions. La captació d'empleats de Paretenum va ser un procés legítim dins de la reestructuració de les seves operacions, sense que es violessin els drets de Circles.Life ni s'incorregués en cap infracció contractual.

Aquest cas posa de manifest la complexitat de les relacions comercials entre empreses multinacionals. Demostra que fins i tot en el món de les telecomunicacions, els contractes, els actius i els acords laborals poden generar conflictes legals importants. En aquest context, la demanda per part de Circles.Life contra Vodafone podria tenir conseqüències significatives per a l'operadora espanyola si la justícia falla en contra seva.