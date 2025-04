Jugada mestra de Movistar: serà complicat resistir-se a tant per tan poc

Movistar ha donat un cop sobre la taula amb aquesta tarifa, una de les ofertes més completes i atractives del mercat. Si estàs buscant una tarifa que ho inclogui tot a un preu competitiu, el que t'ofereix Movistar pot ser el que necessites.

Aquesta jugada mestra combina fibra, línies mòbils i televisió en un sol paquet. El que fa que sigui difícil resistir-se a tants avantatges per tan pocs diners.

Fibra d'alta velocitat i connexions 5G+ amb Movistar

Una de les claus d'aquesta tarifa és la fibra òptica de 600 Mb, que permet gaudir d'una connexió a Internet ultra ràpida i estable. Ja sigui per treballar des de casa, veure sèries en streaming, jugar en línia o realitzar videotrucades, la fibra de Movistar garanteix que mai et falti velocitat. A més, aquesta fibra es complementa amb dues línies mòbils que ofereixen el millor en tecnologia mòbil.

La primera línia mòbil ve amb 30 GB ultraràpids i trucades il·limitades. Això significa que tindràs suficient capacitat de dades per navegar a tota velocitat sense preocupar-te per quedar-te sense megues. A més, les trucades són il·limitades, per la qual cosa podràs parlar amb qui vulguis sense pensar en el cost addicional.

D'altra banda, la segona línia mòbil també ofereix una bona quantitat de dades. Amb 5 GB ultraràpids, i encara que les trucades són a 0 cèntims per minut, s'aplica un establiment de trucada de 50 cèntims.

A més, quan s'esgotin els gigues, la velocitat de navegació serà de 2 MB de forma il·limitada. El que la fa ideal per a aquells que no necessiten grans quantitats de dades però busquen estabilitat i velocitat.

Televisió de qualitat amb Movistar Plus+

Al llarg dels anys, Movistar ha sabut consolidar-se com un dels grans proveïdors d'entreteniment a Espanya. La seva plataforma Movistar Plus+ és un altre dels grans atractius d'aquesta tarifa. Tindràs accés a un munt de contingut exclusiu, incloent esports, cinema, sèries i molt més.

Cada jornada, podràs gaudir d'un partit en viu de LaLiga. El que et permetrà estar al corrent dels enfrontaments més emocionants del futbol espanyol. Però no es queda aquí, perquè també podràs veure la Champions League i la Premier League.

A més, Movistar Plus+ ofereix cobertura dels millors esports internacionals. És el cas de l'NBA, la Lliga Endesa, la NFL, el Masters ATP de Tennis, Wimbledon o el Sis Nacions.

Si el teu són les estrenes de cinema, Movistar Plus+ té alguna cosa especial per a tu. Cada dia tindràs una estrena de cinema a la teva disposició, així com les millors sèries, documentals i programes originals. Amb més de 80 canals a la teva disposició, sempre tindràs alguna cosa per veure en qualsevol moment del dia.

Per què triar aquesta tarifa de Movistar?

Amb tot el que inclou aquesta tarifa, és difícil trobar una oferta que la superi. La combinació de fibra 600 Mb, dues línies mòbils 5G+, i accés a Movistar Plus+ amb els millors esports i entreteniment, fan d'aquesta tarifa una de les més completes. A més, el preu de 66 euros al mes és realment accessible per a tot el que ofereix.

Si vols gaudir del millor en Internet, mòbils i televisió, no deixis passar aquesta oportunitat. Movistar ha aconseguit fer una proposta que cobreix totes les teves necessitats a un preu immillorable.