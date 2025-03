El dolç tradicional que Nandu Jubany porta tota la vida preparant a casa seva

Nandu Jubany és un dels cuiners més estimats i populars de Catalunya. La seva popularitat ha anat en augment amb el pas dels anys, i ara la seva cara és una de les més conegudes. Però la veritat és que la seva trajectòria ve de lluny i hi ha vídeos d'ell cuinant des de, almenys, el 1999.

Així que gràcies a la seva experiència, avui en dia s'ha guanyat l'afecte de milers de seguidors. A través del seu perfil d'Instagram ha compartit una de les receptes més tradicionals per a aquesta època de l'any. Es tracta d'uns bunyols farcits de crema catalana.

En les imatges es pot apreciar un jove Nandu Jubany explicant de manera alegre i simple una de les receptes més estimades a la regió. Buscant en el bagul dels seus records, el cuiner ha rescatat aquesta senzilla recepta que pot fer les delícies dels amants del dolç. Pot semblar difícil, però seguint els seus passos segur que es converteix en un plat indiscutible a partir d'ara.

La recepta dels bunyols de Nandu Jubany

Els bunyols són unes postres tradicionals amb un toc únic que sorprendrà els teus convidats. Els bunyols, lleugers i esponjosos, es farceixen amb una cremosa i aromàtica crema catalana, creant una combinació perfecta de textures i sabors. A continuació, et mostrem com preparar-los pas a pas.

Ingredients:

150 grams de farina tamisada

50 grams de greix de porc

50 grams de mantega

125 ml d'aigua

125 ml de llet

3 ous (o 4, si són petits)

Una mica de sal

Sucre al gust

Sucre glas per decorar

Oli per fregir

Un raig d'anís dolç

Crema catalana (preferiblement casolana)

El secret de l'èxit de Nandu Jubany, la seva elaboració

Per aconseguir uns bons bunyols cal posar en un cassó el greix de porc, l'aigua, la llet i la mantega. És important que la barreja no arribi a bullir, només s'ha d'escalfar lentament. Un cop estigui a punt de bullir, puja el foc al màxim i afegeix la farina.

Remena constantment amb una cullera de fusta per evitar que s'enganxi al cassó. Aquest pas és fonamental per obtenir una massa homogènia. Quan la farina s'hagi integrat completament, és el moment d'afegir els ous un a un, sense deixar de moure la barreja perquè s'absorbeixin bé.

Si els ous són petits, pots afegir-ne un més per obtenir la consistència adequada. També pots incorporar una mica de sal i sucre al gust. Mentre treballes amb la massa, escalfa l'oli en una paella gran per fregir els bunyols.

La temperatura de l'oli no ha d'estar massa alta per evitar que els bunyols es cremin per fora i quedin crus per dins. Un cop l'oli estigui llest, col·loca la massa en una mànega pastissera. Amb cura, ves formant petites porcions de massa sobre l'oli calent.

És important no posar massa bunyols alhora perquè no s'enganxin entre si. Deixa que es fregeixin fins que estiguin daurats i cruixents per fora, remenant-los per assegurar que es cuinin. Quan els bunyols estiguin llestos, treu-los de l'oli i col·loca'ls sobre paper absorbent per eliminar l'excés de greix.

El següent pas és farcir els bunyols amb la crema catalana. Per fer-ho, col·loca la crema a la mànega pastissera i ves farcint cada bunyol amb cura. Per acabar, espolsa sucre glas per sobre dels bunyols i afegeix un toc de sucre normal i un raig d'anís dolç.

Amb tot això, ja estan llestos per emplatar i gaudir. És recomanable servir els bunyols en un plat i sorprendre els teus éssers estimats amb aquestes delicioses postres tradicionals amb un toc modern. Sens dubte, una recepta que farà les delícies de tothom.