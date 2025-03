Gran alegria a Espanya: l'últim sorteig de l'Euromillones deixa un nou milionari

El sorteig de l'Euromillones d'aquest divendres ha deixat una estela de felicitat a Espanya. Un afortunat jugador s'ha convertit en milionari en encertar el codi de 'El Millón', MGD50084.

Però no ha estat l'únic, ja que altres participants han obtingut premis significatius en diferents categories. No obstant això, no hi ha hagut cap encertant de primera categoria. La combinació guanyadora d'aquest divendres era 8, 10, 33, 35 i 99, i les estrelles 2 i 9.

'El Millón' de l'Euromillones toca aquesta vegada a Madrid

La sort ha somrigut a un jugador a Madrid, qui ha guanyat un milió d'euros gràcies al codi de 'El Millón'. El bitllet guanyador ha estat segellat a l'Administració de Loteries núm. 71, ubicada al carrer Atocha, 99. Aquesta administració, coneguda per la seva tradició i afluència, ha estat escenari de la fortuna en aquesta ocasió.

A més del premi principal, altres jugadors espanyols han estat agraciats en aquest sorteig. En la segona categoria, que requereix encertar cinc números i una estrella, tres bitllets a Europa han estat premiats amb 387.524,68 euros cadascun. Un d'aquests bitllets ha estat validat al despatx receptor núm. 35.125 de Llanes, Astúries, situat a l'avinguda de Mèxic, 4.

En la tercera categoria, que premia aquells que encerten cinc números, vuit bitllets a Europa han estat agraciats amb 33.964,09 euros cadascun. Un d'aquests bitllets s'ha validat al despatx receptor núm. 85.860 de Valladolid, ubicat al carrer Hernando de Acuña, 42.

Sense encertants de primera categoria en el sorteig de l'Euromillones

Malgrat l'emoció generada, no s'han registrat encertants de primera categoria (cinc números i dues estrelles). Aquesta absència implica que el pot continua acumulant-se, augmentant l'expectació per al pròxim sorteig. I és que serà el pròxim dimarts, 18 de març, quan els espanyols tinguin una altra oportunitat de provar sort.

Per al pròxim sorteig, un únic encertant podria emportar-se la impressionant suma de 178 milions d'euros. Aquesta xifra astronòmica ha generat un augment en la venda de bitllets. I és que molts somien a canviar les seves vides de la nit al dia.

La recaptació total del sorteig d'aquest divendres ha ascendit a 89.086.133,40 euros. Aquesta xifra reflecteix la popularitat de l'Euromillones i l'esperança de milions d'europeus d'assolir la fortuna. Amb el pot en augment, s'espera que la participació en el pròxim sorteig sigui encara més gran, incrementant l'emoció i les possibilitats que la sort torni a somriure a Espanya.

A més, l'Euromillones s'ha consolidat com un dels sortejos més populars a Espanya. Cada dimarts i divendres, milions de persones proven sort triant els seus números favorits o confiant en la màquina per a una selecció aleatòria. La possibilitat de guanyar premis milionaris amb una inversió relativament petita ha convertit aquest sorteig en una tradició per a molts.