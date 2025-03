Arriba la felicitat a Espanya: L'últim sorteig d'Euromillones deixa un nou milionari

Guanyar l'Euromillones és, sens dubte, un somni que pot canviar-te la vida en un instant. Amb un sol bitllet, la sort pot fer de qualsevol un nou milionari.

Aquesta setmana, el premi ha tornat a créixer, oferint una xifra que podria transformar per sempre la vida d'un afortunat. El sorteig de l'Euromillones de divendres posava en joc un espectacular pot de 130 milions d'euros. No obstant això, la fortuna no va estar del costat de ningú en la primera categoria, així que la xifra per al pròxim sorteig ha ascendit a 143 milions d'euros.

Euromillones ha deixat un nou milionari a Espanya gràcies a ‘El Millón’

La combinació guanyadora del sorteig de l'Euromillones de divendres, 7 de març, va estar formada pels números 6, 10, 27, 32 i 48. Les estrelles premiades van ser el 8 i el 3. Cap jugador va aconseguir encertar la totalitat de la combinació, cosa que ha provocat l'augment del pot per al pròxim sorteig.

Tot i que no hi va haver guanyadors de la màxima categoria, a Espanya sí que hi ha hagut un nou milionari. Gràcies al sorteig addicional de ‘El Millón’, un afortunat s'ha emportat un premi d'un milió d'euros. El codi guanyador ha estat LZB69082 i el bitllet s'ha validat en el despatx receptor núm. 32.005 de Santa Pola (Alacant), ubicat a Marquès de Molins, 4.

‘El Millón’ és un sorteig addicional inclòs en l'Euromillones a Espanya. Cada aposta realitzada en Euromillones genera un codi alfanumèric únic i el premi, com el seu nom indica, és d'un milió d'euros. És una manera de garantir que almenys un jugador a Espanya guanyi un premi important cada setmana.

Però aquest no ha estat l'únic premi de rellevància que Euromillones ha repartit a Espanya en l'últim sorteig. En la tercera categoria (5 números + 0 estrelles) hi ha hagut 12 encertants, dels quals quatre han validat els seus bitllets al nostre país. Cadascun d'aquests afortunats rebrà un premi de 25.112,80 euros, però no s'ha revelat de quines ciutats o comunitats provenen aquests guanyadors.

Euromillones continua augmentant el pot

L'augment del pot ha generat una gran expectació entre els jugadors. El pròxim dimarts, 11 de març, la xifra en joc serà de 143 milions d'euros, una quantitat que podria recaure en un sol encertant. Si algú aconsegueix guanyar el premi, entrarà a la llista dels guanyadors més grans de la història de l'Euromillones.

El sorteig d'Euromillones se celebra cada dimarts i divendres a París i compta amb la participació de nou països: Espanya, Portugal, França, Irlanda, Àustria, Bèlgica, Luxemburg, Regne Unit i Suïssa. La pregunta és: serà el pròxim dimarts el dia en què la vida d'algú canviarà per sempre?