Preu de la llum avui, dissabte 15 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 15 de març de 2025, és de 48,89 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una nova baixada, aquesta vegada de 8,79 euros. Recordem que, en la jornada del 14 de març, el preu mitjà del MWh se situava en els 57,68 euros.

De fet, aquest dissabte serà un dia força barat per consumir llum. Així ho reflecteixen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Per exemple, en la franja més cara de tot el dia, el preu del MWh no superarà els 133 euros, una cosa força inusual.

Preu de la llum avui, dissabte 15 de març de 2025, hora a hora

El millor de tot és que els clients tindran a la seva disposició una àmplia franja en què les tarifes seran força barates. Aquesta la trobarem a la tarda, cosa que significa que es podrà aprofitar molt bé. En definitiva, un bon dia per fer tots aquells treballs que ens han quedat pendents al llarg de la setmana.

Així, de 09:00 a 10:00 el MWh ja costarà 3,52 euros, però és que en les següents franges baixarà fins i tot més. Durant 5 hores, de 10:00 a 15:00, el MWh tindrà un cost de 0 euros, el preu més barat del dissabte. Per últim de 15:00 a 16:00 el MWh passarà a costar 0,02 euros.

09:00 - 10:00: 3,52 €/MWh.

10:00 - 15:00: 0 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,02 €/MWh.

16:00 - 17:00: 1 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Quant a les hores cares, durant la matinada no hauràs de preocupar-te massa. Vigila el teu consum de 00:00 a 01:00, quan el MWh costarà 82,26 euros. També és millor evitar el consum de 01:00 a 02:00, quan el MWh costarà 66,79 euros.

19:00 - 20:00: 132,96 €/MWh.

20:00 - 21:00: 121,46 €/MWh.

21:00 - 22:00: 108,5 €/MWh.

22:00 - 23:00: 105,02 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el MWh tindrà un preu de 132,96 euros, sent el més car del dia. De 20:00 a 21:00 ja començarà a baixar una mica, fins als 121,46 euros per MWh. Finalment, entre les 21:00 i les 22:00 el preu del MWh ja se situarà en els 108,5 euros.